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BIR: AB'nin geri dönüştürülmüş çelik ihracatına yönelik kısıtlamaları fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabilir

Cuma, 09 Ekim 2026 13:56:37 (GMT+3)   |   İstanbul

Uluslararası Geri Dönüşüm Bürosu'nun (BIR) Ekim 2026 tarihli üç aylık Dünya Demirli Metaller Piyasası Görünümü Raporu'na göre AB'nin OECD üyesi olmayan ülkelere atık ihracatına yönelik önerdiği kısıtlamalar, mevcut geri dönüştürülmüş çelik ticaret akışlarını sekteye uğratabilir ve önemli pazarlara erişimi sınırlandırabilir.

SteelOrbis'in daha önceden de bildirdiği üzere Avrupa Komisyonu, 18 Eylül tarihinde revize edilen Atık Sevkiyatı Yönetmeliği kapsamında AB'den bazı tehlikesiz atıkları ithal etmesine izin verilecek OECD üyesi olmayan ülkelerin taslak listesini yayımladı. 21 Mayıs 2027 tarihinden itibaren yönetmelik kapsamındaki atıkların OECD üyesi olmayan ülkelere ihracatı, hem varış ülkesinin hem de ilgili atık türünün izin verilenler listesinde yer almaması halinde yasaklanacak.

BIR, Hindistan, Mısır ve Fas dahil olmak üzere geri dönüştürülmüş çelik tüketen başlıca pazarların metal atık ithalatı için izin verilmesi önerilen ülkeler arasında yer almamasının mevcut tedarik zincirlerinde yaşanabilecek aksaklıklar ve çelik üreticilerinin geri dönüştürülmüş hammaddelere erişimi konusunda endişelere yol açtığını belirtti. Mevcut ihracat pazarlarına erişimin kısıtlanmasının Avrupa çıkışlı geri dönüştürülmüş çeliğe yönelik rekabeti azaltabileceğini, fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabileceğini ve yerel çelik üreticilerinin mevcut tonajları tüketememesi halinde bölgesel arz fazlasına yol açabileceğini ifade etti.

Güney Afrika'nın ihracat önlemleri geri dönüştürülmüş çelik tedarikçileri için endişe yaratmaya devam ediyor

Geri dönüştürülmüş çeliğin ihraç edilmeden önce yerel alıcılara indirimli fiyatlardan sunulmasını sağlayan sistemin ve %20 ihracat vergisinin geri dönüştürülmüş çelik tedarikçileri açısından önemli endişeler olmaya devam ettiği Güney Afrika'daki belirsizliğe dikkat çekildi. Sektör temsilcileri, yerel ham çelik üretimindeki düşüş ve artan çelik ithalatı nedeniyle söz konusu önlemlerin gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Avrupa'da geri dönüştürülmüş çelik sevkiyatları lojistik aksaklıklardan etkileniyor

Avrupa'da başlıca su yollarındaki su seviyelerinin uzun süredir düşük seyretmesinin üçüncü çeyrekte geri dönüştürülmüş çelik taşımacılığını aksatarak teslimat sürelerinin uzamasına, nehir taşımacılığında kapasitenin azalmasına ve daha maliyetli kara yolu ve demir yolu taşımacılığına bağımlılığın artmasına neden olduğu dile getirildi. İskandinav ihracatçıların da deniz taşımacılığı maliyetlerinde keskin artışlar yaşadığı ve Türkiye'ye yönelik navlunun rekor seviyelere ulaştığı belirtildi.

Türkiye'de ise yerel üreticilerin güçlü nihai mamul satışlarının Eylül ayında geri dönüştürülmüş çelik talebinin yeniden canlanmasını desteklediği ve fiyatların yükselmesine katkıda bulunduğu aktarıldı. Çin çıkışlı kütük teklifleri geri dönüştürülmüş çeliğe kıyasla rekabetçi bulunmazken, Rusya çıkışlı kütük ve slab sevkiyatlarını etkileyen lojistik aksaklıkların düşük fiyatlı alternatif yarı mamul arzını sınırlandırdığı dile getirildi.

ABD geri dönüştürülmüş çelik piyasasında fiyatlar bir miktar toparlanabilir 

ABD'nin bazı bölgelerinde geri dönüştürülmüş çelik alımları yavaşlamaya başlarken, olumsuz hava koşulları ve yaklaşan tatil dönemi sebebiyle Kasım ve Aralık aylarında arzın daha da azalmasının beklendiğine dikkat çekildi. Ayrıca talebin güçlü kalması halinde bu gelişmelerin dördüncü çeyrekte fiyatların belirli bir ölçüde toparlanmasını destekleyebileceği kaydedildi.

Hindistan'ın geri dönüştürülmüş çelik ithalatı en az %55 azaldı

Hindistan'ın geri dönüştürülmüş çelik ithalatının küresel fiyatların yüksek olması, rupinin değer kaybetmesi ve zayıf talebin yanı sıra daha düşük fiyatlı yerel geri dönüştürülmüş çelik ve doğrudan indirgenmiş demir (DRI) arzının artması sonucu 2026 yılının ilk çeyreğinde yıllık %55'in üzerinde düştüğü bildirildi. İthal geri dönüştürülmüş çelik talebindeki olası toparlanmanın kademeli şekilde gerçekleşmesinin, aynı zamanda belirli kaliteler ve menşelerle sınırlı kalmasının beklendiği dile getirildi.

Aynı zamanda yerel talebin zayıf seyri ve yapısal kapasite fazlası sebebiyle Çin'in ihracat pazarlarına olan bağımlılığının devam etmesinin beklendiği vurgulandı. Çin'in ham çelik üretimi bu yılın Ocak-Ağustos döneminde yıllık %3,1 gerilerken, nihai mamul ihracatının Ağustos ayında yıllık %6,8 artışla 10,16 milyon mt'a yükseldiği aktarıldı.

Japonya'da ise yerel geri dönüştürülmüş çelik fiyatlarının ihracat fiyatlarının düşmesi, yenin değer kazanması ve elektrik ark ocaklı çelik üreticilerinin yaz aylarında üretimlerini azaltmasından kaynaklanan zayıf talep nedeniyle Temmuz ayından bu yana aşağı yönlü hareket ettiği ifade edildi.

Geri dönüştürülmüş çelik tüketiminde Çin, ithalatta ise Türkiye ilk sırada yer alıyor

BIR'in Rakamlarla Dünya Çelik Geri Dönüşümü raporunun güncellenmiş verilerine göre Çin, 2026 yılının ilk yarısında geri dönüştürülmüş çelik tüketiminin yıllık %7,1 düşüşle 101,32 milyon mt'a gerilemesine rağmen dünyanın en büyük geri dönüştürülmüş çelik tüketicisi olmaya devam etti.

Türkiye, geri dönüştürülmüş çelik ithalatının yıllık %3,1 artışla 9,70 milyon mt seviyesine yükselmesiyle dünyanın en büyük ithalatçısı konumunu korudu. Aynı dönemde AB-27 ülkeleri ise sevkiyatlarının yıllık %4,5 artışla 8,52 milyon mt'a ulaşmasıyla geri dönüştürülmüş çelik ihracatında ilk sırada yer almayı sürdürdü.

Etiketler: Dünya Çelik Üretimi Görüş 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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