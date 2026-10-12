Worldsteel, Çin'deki daralmanın toparlanmayı geciktirmesi nedeniyle küresel çelik talebi tahminini düşürdü

Dünya Çelik Birliği (worldsteel), Ekim ayı Kısa Vadeli Görünüm raporunu yayımlayarak küresel çelik talebinin 2026 yılında büyük ölçüde değişmeyerek 1,72 milyar mt seviyesinde kalacağını, 2027 yılında ise %1,7 artışla 1,75 milyar mt seviyesine ulaşacağını öngördüğünü açıkladı. Birlik Nisan ayında talebin 2026 yılında %0,3 ve 2027 yılında %2,2 artmasını bekliyordu.

Çin küresel talep üzerindeki başlıca baskı unsuru olmaya devam ediyor

Worldsteel tahminlerdeki aşağı yönlü revizyonun büyük bölümünü Çin'e bağladı. Ülkede gayrimenkul sektöründeki daralmanın sürdüğü ve altyapı yatırımlarının beklenen desteği sağlayamadığı, imalat sektöründeki büyümenin ise inşaat sektöründeki zayıflığı telafi etmekte yetersiz kaldığı belirtildi.

Çin'in çelik talebinin 2026 yılında %2 düşüşle 780,1 milyon mt ve 2027 yılında %1 düşüşle 772,3 milyon mt seviyesine gerilemesi bekleniyor. Nisan ayındaki tahminlerde ise talebin 2026 yılında %1,5 azalacağı ve ardından istikrar kazanacağı öngörülüyordu.

Çin dışındaki talep güçlenirken, Hindistan büyümeye öncülük ediyor

Hindistan başlıca çelik piyasaları arasında en hızlı büyüyen ülke olmayı sürdürüyor. Ülkenin çelik talebinin 2026 yılında %7,9 artışla 172,4 milyon mt ve 2027 yılında %8 artışla 186,2 milyon mt seviyesine ulaşması bekleniyor. Altyapı inşaatları, özel sektör gayrimenkul faaliyetleri, imalat ve yenilenebilir enerji yatırımları tüketimi desteklemeye devam ediyor.

Küresel çelik talebinin Çin hariç tutulduğunda 2026 yılında %1,5 artması, 2027 yılında ise büyüme hızının %4'e ulaşması öngörülüyor.

AB'de toparlanma ertelenirken, ABD'de büyüme sürüyor

İnşaat sektörünün beklenenden daha yavaş toparlanması ve otomotiv faaliyetlerinin zayıf kalması nedeniyle AB'nin görünür çelik tüketiminin 2026 yılında %0,3 azalması, 2027 yılında ise %3,1 artması bekleniyor. Altyapı, savunma ve enerji yatırımlarının söz konusu toparlanmayı destekleyeceği öngörülüyor.

ABD'nin çelik talebinin veri merkezleri, enerji altyapısı ve bazı imalat sektörlerinin desteğiyle 2026 yılında %2 artışla 92,7 milyon mt ve 2027 yılında %1,5 artışla 94,1 milyon mt seviyesine ulaşması beklenirken, konut inşaatlarının zayıf seyrini koruyacağı tahmin ediliyor.

Türkiye ve Güneydoğu Asya'da büyüme devam ediyor

Türkiye'nin çelik talebinin 2026 yılında %2,9 artışla 40,4 milyon mt ve 2027 yılında %3 artışla 41,6 milyon mt seviyesine ulaşması öngörülüyor. Worldsteel'in değerlendirmesine dahil ettiği beş ASEAN ülkesindeki toplam talebin ise aynı yıllarda sırasıyla %5,2 ve %3,2 artması beklenirken, Vietnam'ın bu yıl özellikle güçlü bir büyüme kaydedeceği tahmin ediliyor.

Orta Doğu'daki çatışmalar önemli bir risk olmaya devam ediyor

Çatışmaların projeleri ve finansman kararlarını geciktirmesi nedeniyle Körfez ülkelerindeki çelik talebinin 2026 yılında yaklaşık %11 azalması bekleniyor. Güvenlik koşullarının ve tedarik zincirlerinin normale döneceği varsayımıyla talebin 2027 yılında %11,3 artacağı öngörülüyor. Bölgede süregelen istikrarsızlık, enerji arzında yeni aksaklıklar ve artan ticaret gerilimleri, genel toparlanma açısından risk oluşturmaya devam ediyor.