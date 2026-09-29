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IREPAS üreticiler komitesi: Ticaret engelleri ve kapasite fazlası küresel çelik piyasalarını parçalı hale getiriyor

Salı, 29 Eylül 2026 13:02:08 (GMT+3)   |   İstanbul

27-29 Eylül tarihlerinde Belgrad'da düzenlenen SteelOrbis 2026 Güz Konferansı ve 95. IREPAS Toplantısı'nın son gününde üreticiler komitesi adına konuşan CELSA Group İhracat Direktörü Alex Gordienko, zorlu uluslararası ticaret koşullarına rağmen çelik üreticilerinin temkinli iyimserliğini koruduğunu, enerji ve hammadde maliyetlerinin ise en azından kış sonuna kadar üreticiler üzerinde baskı oluşturmaya devam etmesinin beklendiğini belirtti.

Gordienko, bölgelerin farklı zorluklarla karşı karşıya olduğunu ve özellikle Avrupalı üreticilerin enerji kaynaklı sorunlardan etkilendiğini söyledi. Bununla birlikte üreticilerin yerel piyasalarda temel talebin devam ettiğini gördüğünü ve mevcut piyasa koşullarının işaret ettiğinden bir miktar daha iyimser olduğunu ifade etti.

Hindistan'ın yerel piyasaya odaklanmaya devam etmesi bekleniyor

Hindistan'da çelik talebindeki artış ve ülkenin ihracat faaliyetlerindeki düşüş hakkında konuşan Gordienko, önemli altyapı yatırımlarına ve hızla büyüyen inşaat talebine dikkat çekerken, çelik üretim kapasitesinin de arttığını belirtti. Gordienko, Hindistan'ın önümüzdeki beş yıl boyunca ağırlıklı olarak yerel piyasasına odaklanmaya devam etmesini bekliyor.

Güneydoğu Asyalı tedarikçilere ilişkin olarak Gordienko, bu tedarikçilerin uluslararası piyasalardaki rekabet güçlerini koruyacağını ancak hedef pazarlarını daha seçici şekilde belirleyeceklerini söyledi. Bölge tedarikçilerinin MENA'daki varlığının güçlü kalması beklenirken, kota kısıtlamaları nedeniyle AB piyasasına erişimlerinin daha zor olacağı öngörülüyor.

AB'nin ticari korumanın yanı sıra uygun yatırım koşullarına da ihtiyacı var

Avrupa'ya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Gordienko, konut, elektrik üretimi, veri merkezleri ve savunma yatırımlarının yanı sıra eskiyen altyapının yenilenmesinden kaynaklanan önemli bir potansiyel talep bulunduğunu belirtti. Bununla birlikte bürokratik engeller bu ihtiyaçların fiili inşaat faaliyetlerine ve yatırımlara dönüşmesini engelliyor.

Gordienko'ya göre AB çelik piyasasını koruma konusunda giderek daha etkili hale gelirken, çelik üretimini ve yatırımları cazip hale getirecek ekonomik koşulları oluşturmakta aynı ölçüde başarılı olamadı. Koruma önlemleri ve Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) belirli ölçüde koruma sağlasa da yetersiz veya pahalı enerji arzı gibi sorunları telafi edemiyor.

Kapasite fazlası ve ticaret engelleri küresel piyasaları parçalı hale getirecek

Küresel kapasite fazlasına değinen Gordienko, üreticiler kâr elde etmekte zorlansa bile hükümetlerin yerel çelik üretim kapasitesini korumaya daha fazla önem verdiğini, diğer yandan çeşitli bölgelerde yeni kapasitelerin devreye girmeye devam ettiğini belirtti.

Gordienko'ya göre kapasite fazlasını etkin şekilde düzenleyebilecek gerçekçi bir küresel mekanizma bulunmuyor. Ticaret engelleri arttıkça arz fazlası çeliğin erişebileceği ihracat pazarlarının sayısı azalacak ve açık kalmaya devam eden piyasalar üzerindeki baskı artacak. Aynı zamanda koruma altındaki piyasalarda küresel çapta önemli miktarda kapasite fazlası bulunmasına rağmen geçici arz sıkıntıları ve fiyat artışları görülebilecek.

Gordienko, bu parçalanmanın geleneksel çelik piyasası döngüsünü de değiştirdiğini belirtti. Büyük ölçüde eş zamanlı hareket eden tek bir küresel döngü yerine ticaret engelleri, yerel politikalar ve yerel piyasa koşulları önem kazandıkça farklı bölgelerin kendi döngülerini oluşturmaya başlayarak bu yönde hareket etmesi bekleniyor.

2027 yılına ilişkin olarak Gordienko, kapasite fazlası, Çin'in ihracatı ve artan ticaret engellerini kapsayan bölgesel ayrışmanın başlıca konulardan biri olarak öne çıkarken, piyasa oyuncularının kendi yerel piyasalarındaki gelişmelere daha fazla odaklanması gerekeceğini belirtti.

Etiketler: Dünya Çelik Üretimi Görüş Konferanslar 
DemetKazdal
Demet Kazdal
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Demir çelik sektöründe 15 yıldır profesyonel içerik üreticiliği ve editörlük yapmaktayım. SteelOrbis bünyesinde İçerik Departmanı Müdürü olarak görev almaktayım. Başta Türkiye piyasası olmak üzere küresel pazar dinamiklerini yakından takip ederek sektörel haber ve raporlar hazırlıyorum.

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