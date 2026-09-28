IREPAS Başkanı: Jeopolitik gerilimler ve yüksek maliyetler küresel çelik piyasalarını yeniden şekillendiriyor

Küresel uzun ürün üreticileri ve ihracatçıları birliği IREPAS'ın Başkanı Ioannis Manessis, 27-29 Eylül tarihlerinde Sırbistan'ın Belgrad kentinde düzenlenen SteelOrbis 2026 Güz Konferansı & 95. IREPAS Toplantısı'nın açılış konuşmasını gerçekleştirdi. Konferansa 15 ülkeden 36 çelik üreticisini temsil eden 96 kişi ve 43 hammadde tedarikçisinden 75 delege dahil toplam 300 kişi katıldı. İçdaş'ın ana sponsor olduğu etkinliğin diğer sponsorları arasında BST, Ege Çelik, Link Inspection ve Metalfer Group yer aldı.

Manessis, küresel çelik sektörünün jeopolitik çatışmalar, değişen ticaret akışları, yüksek maliyetler ve nispeten zayıf talebin damga vurduğu daha zorlu bir ortamda faaliyet gösterdiğini belirtti. Karadeniz ve İran'da kötüleşen durumun çelik piyasaları ve uluslararası ticaret üzerinde önemli bir etki oluşturduğunu aktardı. Limanların hasar görmesi ve gemilerin bölgeye gitmekte isteksiz davranması Karadeniz'de ticareti son derece zorlaştırırken, dökme yük gemileri ve petrol tankerlerine yönelik saldırıların da Orta Doğu'daki ticaret açısından önemli zorluklar yarattığını kaydetti.

Yüksek enerji fiyatları çelik değer zincirinin tamamında maliyetleri artırıyor

Bunun sonucunda petrol, doğal gaz ve kömür dahil olmak üzere enerji fiyatlarının bazı durumlarda önemli ölçüde yükseldiğini dile getiren Manessis, söz konusu artışların çelik üreticileri, hurda tedarikçileri ve deniz taşımacılığı şirketlerinin maliyetlerini artırarak çelik değer zincirinin tamamını etkilediğini ifade etti.

Aynı zamanda sektörün daha kısıtlayıcı hale gelen küresel ticaret ortamıyla karşı karşıya bulunduğunu vurgulayan Manessis, AB'nin Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM), 1 Temmuz sonrasında uygulamaya konan koruma önlemlerine, ABD'nin gümrük vergilerine, dünya genelinde yaklaşık 40 ülkedeki hurda ticareti kısıtlamalarına ve çelik piyasalarını etkileyen diğer ticaret önlemlerine dikkat çekti. Ayrıca Çin'in çelik sektörünün aşırı düşük veya zararına fiyatlarla ürün sunmasını önlemeye yönelik son dönemdeki çalışmalarına değinerek bu önlemlerin piyasa üzerinde şimdiden etkili olmaya başladığını paylaştı.

Artan maliyetler zayıf talebe rağmen çelik fiyatlarını yükseltiyor

Aynı zamanda yetkililerin enflasyonu kontrol altına almaya çalışmasıyla yüksek faiz oranlarının tüketiciler üzerinde ilave baskı oluşturduğunu vurguladı. Manessis, yapay zekâ veri merkezlerinin genişlemesinden kaynaklanan talep dışında çelik ürünlerine yönelik küresel talebin nispeten zayıf kalmaya devam ettiğinin altını çizdi.

Bu nedenle halihazırda talebin piyasanın yönünü belirlemediğini ve artan maliyetlerin temel etken haline geldiğini dile getirdi. Bunun sonucunda zayıf talebe rağmen neredeyse tüm piyasalarda çelik fiyatlarının yükseldiğini söyleyen Manessis, mevcut ortamda piyasanın yönünü belirlemenin zor olmaya devam ettiğini ancak yüksek fiyatların ticaretin devam etmesine imkân sağladığını ve piyasa katılımcıları için fırsatlar yarattığını ekledi.