 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Biden,...

Biden, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemeyi planlıyor

Çarşamba, 11 Aralık 2024 12:33:13 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Basında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, koltuğunu Donald Trump’a teslim etmeden önce US Steel’in Nippon Steel’e satışını resmen engellemeyi planlıyor.

ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından söz konusu devralıma yönelik yürütülen incelemenin devam ettiği ve Biden’ın incelemenin bulgularına göre nihai kararını vereceği ifade edildi. Ancak komitenin nihai kararı başkana bırakmasının en az bir üyenin devralımın tehdit oluşturduğunu düşündüğü anlamına geldiği öğrenildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Saloni Sharma, “Başkan Biden’ın duruşu en başından beri US Steel’in sahibinin Amerikalı olması ve şirketin Amerikalılar tarafından işletilmesi gerektiği yönünde. Daha önceden de söylediğimiz gibi başkan, CFIUS sürecinin sonuçlarını beklemeye devam edecek. CFIUS’ten herhangi bir tavsiye gelmedi,” ifadelerini kullandı.

CFIUS’in kararını ayın ilerleyen günlerinde Biden’a iletmesi bekleniyor. Ancak Nippon Steel ve US Steel’in anlaşmanın engellenmesi halinde süreci yargıya taşıyacakları da söyleniyor.

Öte yandan Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasının da devralıma karşı çıkmasına rağmen Nippon Steel, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere USW tarafından temsil edilen mevcut tesislerin gelecekte de faaliyette kalabilmesi için en az 2,7 milyar $ sermaye harcaması yapacağını belirtmiş, devralım sonucunda herhangi bir işten çıkarma yapılmayacağının veya tesislerin kapatılmayacağının sözünü vermişti.


Etiketler: ABD Kuzey Amerika Çelik Üretimi Devralım & Birleşme Nippon Steel US Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Trump, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engelleme sözünü yineledi

04 Ara | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımının ardından slab ithalatı yapmayacağını taahhüt etti

20 Kas | Çelik Haberler

Nippon Steel: US Steel Amerikan şirketi olmaya devam edecek

04 Eyl | Çelik Haberler

Nippon Steel devralımın ardından US Steel’in iki tesisine yatırım yapacak

29 Ağu | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel devralımının ardından haksız ithalat için ABD ticaret yasasına uyacak

28 Haz | Çelik Haberler

Nippon Steel, US Steel’in alımına yönelik endişeleri gidermeye çalışıyor

19 Nis | Çelik Haberler

US Steel’in hissedarları itirazlara rağmen şirketin Nippon Steel tarafından alımını onayladı

16 Nis | Çelik Haberler

ABD’li otomobil üreticileri US Steel’in alımıyla ilgili endişelerini dile getirdi

03 Nis | Çelik Haberler

Biden US Steel’in Nippon tarafından satın alınmasına karşı

15 Mar | Çelik Haberler

Biden US Steel’in satışı konusunda sendikayı destekliyor

06 Şub | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis