Biden, US Steel’in Nippon Steel’e satışını engellemeyi planlıyor

Basında çıkan haberlere göre ABD Başkanı Joe Biden, koltuğunu Donald Trump’a teslim etmeden önce US Steel’in Nippon Steel’e satışını resmen engellemeyi planlıyor.

ABD Yabancı Yatırım Komitesi (CFIUS) tarafından söz konusu devralıma yönelik yürütülen incelemenin devam ettiği ve Biden’ın incelemenin bulgularına göre nihai kararını vereceği ifade edildi. Ancak komitenin nihai kararı başkana bırakmasının en az bir üyenin devralımın tehdit oluşturduğunu düşündüğü anlamına geldiği öğrenildi.

Beyaz Saray sözcülerinden Saloni Sharma, “Başkan Biden’ın duruşu en başından beri US Steel’in sahibinin Amerikalı olması ve şirketin Amerikalılar tarafından işletilmesi gerektiği yönünde. Daha önceden de söylediğimiz gibi başkan, CFIUS sürecinin sonuçlarını beklemeye devam edecek. CFIUS’ten herhangi bir tavsiye gelmedi,” ifadelerini kullandı.

CFIUS’in kararını ayın ilerleyen günlerinde Biden’a iletmesi bekleniyor. Ancak Nippon Steel ve US Steel’in anlaşmanın engellenmesi halinde süreci yargıya taşıyacakları da söyleniyor.

Öte yandan Birleşik Çelik İşçileri (USW) sendikasının da devralıma karşı çıkmasına rağmen Nippon Steel, SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere USW tarafından temsil edilen mevcut tesislerin gelecekte de faaliyette kalabilmesi için en az 2,7 milyar $ sermaye harcaması yapacağını belirtmiş, devralım sonucunda herhangi bir işten çıkarma yapılmayacağının veya tesislerin kapatılmayacağının sözünü vermişti.