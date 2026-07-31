BHP ücret görüşmelerinin sonuçsuz kalmasının ardından Port Hedland'da yeni grev tehdidiyle karşı karşıya

Basında çıkan haberlere göre liman çalışanlarını temsil eden sendikalarla yeni toplu iş sözleşmesine ilişkin görüşmelerin sonuçsuz kalmasının ardından Avustralyalı madenci BHP, Port Hedland demir cevheri ihracat terminalinde yeni bir grev dalgasıyla karşı karşıya kaldı.

Yaklaşık 450 operasyon ve bakım çalışanını temsil eden Combined Ports Unions (CPU), 28 Temmuz'da gerçekleştirilen ve anlaşmayla sonuçlanmayan görüşmenin ardından BHP'ye 4 Ağustos'ta başlayacak 24 saatlik grev kararını bildirdi.

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere geçtiğimiz hafta BHP, ülkenin batısında bulunan Port Hedland demir cevheri operasyonlarında çalışan işçileri temsil eden sendikalarla son dönemdeki iş bırakma eylemlerinin ardından yeni bir toplu iş sözleşmesine varmak amacıyla müzakerelere yeniden başlamıştı.

Görüşmelerde uzlaşma sağlanamadı

Son görüşme, yeni dört yıllık toplu iş sözleşmesine ilişkin aylardır süren müzakerelere rağmen herhangi bir anlaşma sağlanamadan sona erdi.

Sendikalara göre BHP, toplantıda ücret teklifini iyileştirmedi. Bunun üzerine çalışanlar yeni grev kararı aldı. CPU, üyelerinin adil bir anlaşmaya ulaşma konusunda kararlı olduğunu ve görüşmeleri iyi niyet çerçevesinde sürdürdüğünü belirtti.

BHP ise çalışanlar açısından adil olmasının yanı sıra demir cevheri operasyonlarının uzun vadeli rekabet gücünü koruyacak bir anlaşmaya varma hedefini sürdürdüğünü açıkladı.

Sekiz saatlik grevin ardından yeni iş bırakma kararı

Planlanan 24 saatlik grev, bu ayın başlarında gerçekleştirilen sekiz saatlik iş bırakma eyleminin ardından geliyor. Söz konusu eylem, mevcut toplu iş sözleşmesi görüşmeleri kapsamında gerçekleştirilen ilk grev olmuştu.

Çalışanlar yeni toplu iş sözleşmesi kapsamında ücret ve çalışma koşullarının iyileştirilmesini talep ederken, BHP ise çalışan temsilcileriyle karşılıklı olarak kabul edilebilir bir anlaşmaya ulaşmak amacıyla görüşmeleri sürdüreceğini ifade etti.

BHP ile Combined Ports Unions arasındaki görüşmelerin sürmesi beklenirken, bir sonraki müzakere tarihi henüz açıklanmadı. Tarafların uzlaşmaya varamaması halinde yeni grevlerin gündeme gelme ihtimali bulunuyor.