BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılının ilk çeyreğinde azaldı

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2025-26 mali yılının 30 Eylül’de sona eren ilk üç ayına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretimi yıllık %0,8 ve çeyreklik bazda %8,8 düşüşle 64,08 milyon mt seviyesinde kaydedildi. BHP Billiton’ın 2025-2026 yılına dair demir cevheri üretim tahmini değişiklik göstermeyerek 258-269 milyon mt aralığından bildirildi.

Temmuz-Eylül döneminde BHP Billiton’ın toplam metalürjik kömür üretimi çeyreklik bazda %5,5 düşüş gösterirken, Broadmeadow’da tonajların artmasına ve açık ocaklardaki hazırlama işlemlerinin hızlanmasına bağlı olarak yıllık %7,7 artış gösterdi. BHP, 2025-2026 mali yılının tamamına ilişkin metalürjik kömür üretimi tahminini 18-20 milyon mt seviyesinde bıraktı. Ancak şirket piyasa koşullarına ve Queensland hükümetinin kömür imtiyaz ücretlerinin yarattığı belirsizliğe bağlı olarak Saraji maden kompleksinin bir kısmını 2025’in Kasım ayında bakım durumuna alacağını ifade etti.

BHP Billiton CEO’su Mike Henry, ilk çeyrekte yıllık üretim hedeflerine ulaşma ve Avustralya ile Amerika kıtasındaki büyüme planlarını gerçekleştirme adına güçlü bir performans gösterildiklerini ifade etti.