BHP artan maliyetler ve zayıf ekonomik koşullar nedeniyle Pilbara demir cevheri karbonsuzlaşma projesini iptal etti

The Guardian’da yer alan habere göre Avustralyalı madencilik şirketi BHP, ülkenin batısında bulunan Pilbara demir cevheri operasyonlarına yönelik büyük ölçekli bir karbonsuzlaşma projesinden vazgeçti. Söz konusu karar, sanayi emisyonunu azaltmaya yönelik girişimlerin karşı karşıya olduğu ekonomik zorlukların arttığını ortaya koyuyor.

Şirket, Pilbara bölgesindeki demir cevheri işleme faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonu önemli ölçüde azaltmayı hedefleyen projeyi ilerletmeme kararı aldı.

Proje demir cevheri operasyonlarında emisyon azaltımını hedefliyordu

Projenin, BHP’nin daha geniş kapsamlı iklim stratejisini destekleyerek demir cevheri işleme ve üretim faaliyetlerinden kaynaklanan operasyonel emisyonları azaltması bekleniyordu. Ancak önerilen emisyon azaltım projesinin ekonomik uygulanabilirliği, artan maliyetler, teknolojik karmaşıklık ve belirsiz ticari getiriler nedeniyle giderek zorlaştı.

Kararın, madencilik ve çelik sektörlerinin karbonsuzlaşma hedefleri, hissedar beklentileri, operasyonel maliyetler ve piyasa rekabeti arasında denge kurmaya çalışırken karşı karşıya kaldıkları daha geniş çaplı zorlukları yansıttığı belirtiliyor.

BHP’nin Pilbara projesini rafa kaldırmasına rağmen küresel operasyonları genelinde daha kapsamlı emisyon azaltımı ve sürdürülebilirlik girişimlerini sürdürdüğü ifade edildi. Projenin iptalinin ayrıca ağır sanayi sektöründe karbonsuzlaşma projelerinin finansal yüküne ilişkin artan endişeleri de ortaya koyduğu görülüyor.