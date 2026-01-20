BHP Billiton’ın demir cevheri üretimi 2025-26 mali yılının ilk yarısında %2,3 yükseldi

Avustralyalı madenci BHP Billiton 2025-26 mali yılının 31 Aralık’ta sona eren ilk yarısına ilişkin üretim sonuçlarını açıkladı.

Şirketin demir cevheri üretimi yıllık bazda %2,3 artışla 133,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. BHP Billiton’ın 2025-2026 yılına dair demir cevheri üretim tahmini değişiklik göstermeyerek 258-269 milyon mt aralığından bildirildi.

Mali yılın Temmuz-Aralık döneminde üreticinin metalürjik kömür üretimi de %2,3 artışla 9,16 milyon mt oldu. Yılın tamamında 18-20 milyon mt üretim yapılması bekleniyor.

BHP demir cevheri faaliyetleri genelinde önemli kilometre taşlarının kaydedildiği, oldukça güçlü bir performansın daha geride bırakıldığını açıkladı. BHP’ye göre bu performans olumlu bir fiyat ortamının desteğiyle elde edilirken, demir cevheri fiyatları yıllık bazda %4 arttı.

BHP, demir cevheri operasyonları kapsamında Western Australia Iron Ore’un (WAIO) yılın ilk yarısında rekor üretim ve sevkiyat seviyelerine ulaştığını ve bu sayede işletmenin genellikle yağışlı geçen üçüncü çeyrek öncesinde güçlü bir konumda yer aldığını bildirdi. Şirket Samarco’dan yapılan sevkiyatların ise 2025-26 mali yılının ilk yarısının sonunda yeniden devreye alınan ikinci konsantratördeki güçlü operasyonel performansın ardından arttığını kaydetti.

Piyasa koşullarına ilişkin değerlendirmede bulunan BHP, Çin’in emtia talebinin hedefli politika tedbirleri ve güçlü ihracat faaliyetleriyle dayanıklılığını koruduğunu ancak 2025 takvim yılının ikinci yarısında özellikle inşaat, imalat ve altyapı yatırımlarında ivmenin zayıfladığını belirtti. BHP’ye göre Hindistan, güçlü iç talebin çelik tüketimini desteklemesiyle önemli bir talep motoru olarak öne çıkmaya devam ediyor. Şirket ayrıca 2026 yılı için küresel ekonomik büyümenin yaklaşık %3 seviyesinde öngörüldüğünü ve bunun demir cevheri talebi açısından olumlu bir zemin oluşturduğunu ifade etti.

BHP, mali yılın ikinci yarısına demir cevheri segmentinde güçlü bir operasyonel ivme ile girildiği sonucuna vardığını bu ivmenin güvenilir operasyonlar ve disiplinli sermaye dağıtımıyla desteklendiğini vurguladı.