Fortescue ilk ihracatından bu yana 2,5 milyar mt demir cevheri sevk etti

Avustralyalı demir cevheri üreticisi Fortescue Metals Group, ilk ihracatından bu yana toplam 2,5 milyar mt demir cevheri sevk ettiğini açıkladı. Söz konusu gelişmenin şirket tarihinde önemli bir dönüm noktası olduğu belirtildi.

Bu kilometre taşı, şirketin yıllar içinde dünyanın en büyük demir cevheri üreticilerinden biri haline gelmesini sağlayan büyümesini yansıtıyor.

Şirketin Batı Avustralya’daki Pilbara bölgesinde bulunan operasyonlarının bu seviyeye ulaşılmasında merkezi rol oynadığı ifade edildi. Fortescue’nun madencilik altyapısı, lojistik ve liman operasyonlarına yaptığı sürekli yatırımlarla üretim ve ihracat kapasitesini kademeli olarak artırdığı bildirildi.

Söz konusu gelişme operasyonel ölçek ve verimliliği ortaya koyuyor

2,5 milyar mt sevkiyata ulaşılması, Fortescue’nun entegre madencilik ve lojistik ağının ölçeğini ve verimliliğini ortaya koyuyor. Şirketin tedarik zinciri genelinde operasyonel performansını iyileştirirken yüksek üretim seviyelerini korumaya odaklanmayı sürdürdüğü belirtildi.

Fortescue’nun ilk sevkiyatında görev alan ekipte yer alan Liman Operasyonları biriminden Will Lockyer, “Bugün operasyonlar daha gelişmiş, teknoloji ilerledi ve güvenlik önemli ölçüde iyileşti. İlk cevherin yüklenmesini ve ilk geminin doldurulmasını bizzat görmemden bugün 2,5 milyar mt seviyesine ulaşılmasına kadar geçen süreç, tam anlamıyla bir döngünün tamamlanması gibi. Bu başarı, şirket genelinde yıllar boyunca verilen emeğin bir yansıması,” ifadelerini kullandı.