BHP yapay zeka kullanımıyla Avustralya’da demir cevheri üretimini artırdığını açıkladı

Salı, 12 Mayıs 2026 13:47:50 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralyalı madenci BHP Group’un Dijital İşler Direktörü Mikko Tepponen’in Perth’te düzenlenen Global Resources Innovation Expo’da yaptığı açıklamalara göre BHP yapay zeka tabanlı bir çözümü kullanarak Avustralya’nın batısındaki operasyonlarında yıllık yaklaşık 1 milyon mt ilave demir cevheri üretim kapasitesi sağladı.

Tepponen, BHP’nin üç yıl içinde işleme sistemine giren büyük boyutlu kaya parçaları ve yabancı cisimler nedeniyle yaklaşık 1.000 saat kırıcı duruşu yaşadığını, bunun yanı sıra şirketin Batı Avustralya’daki limanlarında ek aksaklıklar meydana geldiğini ifade etti.

Tepponen’e göre BHP gerçek zamanlı olarak anormallikleri tespit etmek için kameralar ve makine öğrenimi modelleri kullanan bir çözümle bu soruna yanıt verdi. Şirketin proses kontrol sistemine entegre edilen sistem, büyük boyutlu kaya parçalarının veya yabancı cisimlerin güvenlik riskleri oluşturmadan, ekipmana zarar vermeden ya da plansız duruşlara yol açmadan önce ekipler tarafından çıkarılmasına yardımcı oluyor.

BHP yetkilisi çözümün yıllık 1 milyon mt’un biraz altında üretim artışı potansiyeli sağladığını ve bunun değerinin neredeyse 50 milyon $'a denk geldiğini, kırıcı duruşlarını %20 ve ilgili aksaklıkları %60’a varan oranda azalttığını söyledi. Tepponen, teknolojinin 2025 yılında uygulanmasından bu yana BHP’nin büyük boyutlu kaya parçaları veya yabancı cisimlerden kaynaklanan herhangi bir sorun yaşamadığını söyledi.

Tepponen çözümün etkinliğinin yalnızca teknolojinin kendisine değil, aynı zamanda nasıl uygulandığına da dayandığını ekledi. Söz konusu çözümün en başından itibaren saha çalışanlarıyla birlikte tasarlandığını, mevcut sistemlere entegre edildiğini ve ölçeklendirilecek şekilde geliştirildiğini belirtti.

Tepponen madencilik sektöründe daha önce otonom taşımacılıkta görüldüğü üzere yapay zekada deneme sürecinden sistem seviyesinde gerçek kullanım senaryolarına geçildiğini kaydetti. Ancak mevcut uygulama alanları ile hedeflenen ölçekler arasında bir fark bulunduğunu belirten Tepponen, bu farkın ancak yapay zeka çözümlerinin pratik operasyonel zorluklarla ilişkilendirilmesi halinde kapanacağını ekledi.


