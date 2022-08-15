Batı Avustralya hükümeti Wonmunna demir cevheri madeninin üretim kapasitesinin artırılmasını onayladı

Pazartesi, 15 Ağustos 2022 15:57:39 (GMT+3) | İstanbul

Kanada merkezli Vox Royalty tarafından yapılan açıklamada, Batı Avustralya Madencilik, Düzenleme ve Güvenlik İdaresi’nin Pilbara bölgesinde yer alan ve Mineral Resources Limited (MinRes) tarafından işletilen Wonmunna demir cevheri madeninin üretim kapasitesini artırma talebini onayladığı duyuruldu.

MinRes bu yılın Şubat ayında söz konusu madenin üretim kapasitesini yıllık 10 milyon mt seviyesinden yıllık 13,5 milyon mt seviyesine çıkarmak amacıyla ilgili makamlara talepte bulunmuştu.

Wonmunna demir cevheri madeninde derinliği 20 metre ile 50 metre arasında değişen birden fazla sığ açık maden ocağında bulunan üç yataktan demir cevheri çıkarılıyor.

Vox Royalty Avustralya Başkan Yardımcısı Riaan Esterhuizen, “Entegre madenci/yüklenici iş modeli sayesinde MinRes, üretim tonajını artırabilecek güçlü bir konumda yer alıyor,” şeklinde konuştu.