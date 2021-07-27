Baogang Group’un ham çelik üretimi yılın ilk yarısında %6,75 arttı

Salı, 27 Temmuz 2021 14:04:14 (GMT+3) | Şanghay

İç Moğolistan merkezli, Çinli çelik üreticisi Baotou Iron and Steel Group’un (Baogang Group) ham çelik üretimi bu yılın ilk altı ayında, yıllık %6,75 artışla 7,83 milyon mt olurken, nihai mamul ihracatı ise yıllık %7,45 artışla 1,05 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Şirketin, 16,4 milyar RMB artışla 57,5 milyar RMB (8,9 milyar $) faaliyet geliri ve yıllık 4,7 milyar RMB artışla 5 milyar RMB (770 milyon $) brüt kâr elde etmesi bekleniyor.

Baogang Group, kuruluşundan bu yana geçen 67 yıllık süre içerisinde en iyi performansını söz konusu dönemde elde ettiğini belirtti.

1$ = 6,4734 RMB