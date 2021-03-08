Baogang 2021’de 15,33 milyon mt ham çelik üretmeyi planlıyor

Pazartesi, 08 Mart 2021 15:58:17 (GMT+3) | Şanghay



İç Moğolistan merkezli Çinli çelik üreticisi Baotou Iron and Steel (Baogang), 2020 yılı için planlanan yıllık 15,13 milyon mt pik demir, 15,6 milyon mt ham çelik ve 14,59 milyon mt nihai mamul üretim hedefine kıyasla, bu yıl 14,64 milyon mt pik demir, 15,33 milyon mt ham çelik ve 14,36 milyon mt nihai mamul üretmeyi planladığını açıkladı. Şirket, 2021 yılında çelik ürünlerden 53,8 milyar RMB (8,3 milyar $) faaliyet geliri ve 2,4 milyar RMB (0,37 milyar $) brüt kâr elde etmeyi hedefliyor. 2020 yılında şirket 61,29 milyar RMB faaliyet geliri ve 1,34 milyar RMB brüt kâr elde etmeyi hedeflemişti.

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