Bamin, Pedra de Ferro madeninde demir cevheri üretimine başladı

Perşembe, 04 Şubat 2021 09:53:34 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı madencilik şirketi Bamin, Pedra de Ferro madeninde demir cevheri üretimine başladığını açıkladı. Şirket 2021 yılında, yıllık 2 milyon mt demir cevheri kapasitesine sahip madende 1 milyon mt üretim yapmayı bekliyor.

Reuters tarafından yapılan habere göre, Bamin demir cevheri kapasitesini artırmak adına önümüzdeki beş yıl içinde 4 milyar BRL’nin (746,5 milyon $) üstünde yatırım yapmayı planlıyor.

Bamin, söz konusu yatırımla birlikte yıllık 18 milyon mt üretim kapasitesine ulaşmayı hedefliyor. Şirket %65 tenörlü demir cevheri üretiyor.