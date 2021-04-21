Bamin Pedra de Ferro demir cevheri madenindeki atık barajını yenileyecek

Çarşamba, 21 Nisan 2021 11:55:02 (GMT+3) | Sao Paulo

Brezilyalı haber ajansı Agencia Sertao’nun haberine göre, Eurasian Resources Group’un sahibi olduğu Brezilyalı demir cevheri üreticisi Bamin, Pedra de Ferro demir cevheri madenindeki atık barajına filtreme sistemi kuracak.

Şirket, mevcuttaki su barajını kullanmak yerine barajı kuru sisteme dönüştürmeyi planlıyor.

Bamin’in temel mühendislik çalışmalarını bu yılın Temmuz ayına dek tamamlaması bekleniyor. Ardından, proje, Bahia eyaleti çevre kurulu Inema’ya ve Brezilya Ulusal Madencilik Kuruluşu’na (ANM) sunulacak.

Kuru filtre sistemi sayesinde Bamin, demir cevheri faaliyetlerinde kullanılan su miktarını azaltabilecek. Şirket, ilk önce demir cevheri barajı için 90 milyon BRL’lik (16,3 milyon $) bir teklifte bulunmuş ancak Marina barajının çöküp ölümlere yol açmasının ardından projesinde değişikliğe giderek 200 milyon BRL (36,2 milyon $) değerinde kuru sistemli demir cevheri barajı inşa etme kararı almıştı.