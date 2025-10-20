Alchemy, Bryah demir cevheri projelerini ilerletmek için Newcam ile iş birliği yaptı

Avustralya merkezli Alchemy Resources Limited, yerel madenci Newcam Minerals Pty Ltd. ile bağlayıcı bir anlaşma imzaladığını açıkladı. Söz konusu anlaşma kapsamında Newcam, Alchemy'nin Bryah havzasındaki demir cevheri varlıklarında %60’a kadar hisse saibi olacak. Alchemy ise maden çıkarma kararı verilene kadar %40'lık hisseyi elinde tutacak.

Anlaşmanın başlıca şartları

Newcam, 6 ay sürecek durum tespit çalışmaları için başlangıçta 500.000 Avustralya doları, ardından opsiyon hakkı verilirse 500.000 Avustralya doları daha ödeyecek.

Anlaşma, Alchemy'nin Valley Bore ve Old Highway demir cevheri sahalarını kapsıyor.

Opsiyon hakkı verilirse Newcam, ortak girişimin işletmecisi olacak ve 5 yıl içinde tamamlanacak bir fizibilite çalışması gerçekleştirecek.

Sonraki adımlar

Alchemy CEO’su James Wilson, anlaşmanın şirket için “dönüştürücü bir fırsat” olduğunu, anında fon sağladığını, demir cevherinin değer artış potansiyelini ortaya çıkardığını ve şirketin büyüme stratejisiyle uyumlu olduğunu belirtti. Valley Bore sahasındaki ilk sondaj programının Aralık çeyreğinde tamamlanmasının planlanması, önümüzdeki dönemde faaliyetlerin hızlanacağına işaret ediyor.