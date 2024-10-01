 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Buradasınız: Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Avustralya...

Avustralya demir cevheri fiyatlarının bu yıl 92$/mt’a düşmesini bekliyor

Salı, 01 Ekim 2024 12:08:21 (GMT+3)   |   İstanbul
       

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2024-25 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 138 milyar Avustralya dolarından 107 milyar Avustralya doları ve 2025-26 mali yılında da 99 milyar Avustralya doları seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.

2024-25 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, kurdaki hafif artışın ve fiyatlardaki düşüşün ihracat hacmindeki yukarı yönlü hareketi dengelemesi sonucu bir önceki raporda kaydedilen 114 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla aşağı çekildi.

Demir cevheri fiyatları, Eylül çeyreğinde dalgalanmaya devam etti. Ağustos ortasında spot fiyatlar %10’dan fazla düşüş gösterdi ve 90$/mt’un altına indi. Ağustos sonunda fiyatların bir miktar toparlanmasıyla Eylül çeyreği ortalaması yaklaşık 95$/mt’un üzerine çıktı. Fiyatlardaki düşüşte Çin’de demir cevheri arzının güçlenmesine karşın çelik talebinin zayıflaması rol oynadı.

Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 92$/mt, önümüzdeki yıl 80$/mt ve 2026 yılında 76$/mt seviyelerine gerilemesi bekleniyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Görüş 

Benzer Haber ve Analizler

Hint NMDC Limited Ekim teslimatlı parça ve toz cevher fiyatlarını artırdı

01 Eki | Hurda ve Hammadde

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatları bir kez daha arttı

01 Eki | Hurda ve Hammadde

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 30 Eylül 2024

30 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 30 Eylül 2024

30 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Brezilya çıkışlı yüksek kalite demir cevheri fiyatlarındaki artış sürüyor

30 Eyl | Hurda ve Hammadde

Çin’de başlıca vadeli çelik ve hammadde fiyatları - 27 Eylül 2024

27 Eyl | Uzun Ürünler ve Kütük

Günlük demir cevheri fiyatları CFR Çin - 27 Eylül 2024

27 Eyl | Hurda ve Hammadde

Meksika’nın 2025 yılında demir cevheri ihracatının değeri 44,7 milyon $’a ulaşacak

27 Eyl | Çelik Haberler

CISA: Çin’de koklaşabilir taş kömürü alım maliyeti Ocak-Ağustos döneminde %4,48 düştü

27 Eyl | Çelik Haberler

Demir cevheri fiyatları para politikasındaki iyileştirme ve talebin toparlanmasıyla 100$/mt CFR’a yaklaştı

26 Eyl | Hurda ve Hammadde





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis