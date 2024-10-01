Avustralya demir cevheri fiyatlarının bu yıl 92$/mt’a düşmesini bekliyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2024-25 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 138 milyar Avustralya dolarından 107 milyar Avustralya doları ve 2025-26 mali yılında da 99 milyar Avustralya doları seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.

2024-25 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, kurdaki hafif artışın ve fiyatlardaki düşüşün ihracat hacmindeki yukarı yönlü hareketi dengelemesi sonucu bir önceki raporda kaydedilen 114 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla aşağı çekildi.

Demir cevheri fiyatları, Eylül çeyreğinde dalgalanmaya devam etti. Ağustos ortasında spot fiyatlar %10’dan fazla düşüş gösterdi ve 90$/mt’un altına indi. Ağustos sonunda fiyatların bir miktar toparlanmasıyla Eylül çeyreği ortalaması yaklaşık 95$/mt’un üzerine çıktı. Fiyatlardaki düşüşte Çin’de demir cevheri arzının güçlenmesine karşın çelik talebinin zayıflaması rol oynadı.

Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 92$/mt, önümüzdeki yıl 80$/mt ve 2026 yılında 76$/mt seviyelerine gerilemesi bekleniyor.