Fortescue CEO’su: Avustralya küresel demir cevheri piyasasındaki lider konumunu kaybedebilir

Reuters’ta yer alan bir habere göre Avustralyalı demir cevheri madencisi Fortescue Metals Group CEO’su Dino Otranto, Sidney’de gerçekleşen Uluslararası Madencilik ve Kaynaklar Konferansı’nda (IMARC) yaptığı konuşmada, Avustralya’nın yeşil demir üretimine hızlı bir geçiş yapmaması halinde küresel demir cevheri piyasasındaki lider konumunu kaybedebileceğini söyledi.

Otranto, küresel arzın yaklaşık yarısını oluşturan Avustralya’nın dünyanın en büyük demir cevheri tedarikçisi olmasına rağmen Pilbara’da çıkarılan demir cevherinin kalitesinin kömür kullanılmadan çeliğe dönüştürülemeyecek kadar düşük olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle karbonsuzlaşma hedefleri olan çelik üreticilerinin alternatif demir cevherine yöneldiğini ve bu durumun Avustralya’nın başlıca ihracat piyasasına zarar verdiğini ifade etti.

Fortescue CEO’su, kendi yeşil çelik projeleri olan Orta Doğu ve Simandou demir cevheri madeni önümüzdeki yıl üretime başlayacak olan Gine gibi diğer bölgelerden gelen rekabetin arttığını vurguladı. Otranto, Simandou madenine ilişkin, “Burada üretilen yüksek kalite demir cevheri doğrudan Çin’deki çelik üreticilerine gidiyor,” yorumunu yaptı.

Öte yandan Avustralya hükümetinin ve madencilik sektörünün özellikle enerji maliyetlerini düşürmek amacıyla iş birliği yapması gerektiğinin altını çizdi. Otranto, “Çin’in ürettiği güneş panellerini ve rüzgar türbinlerini getirmemiz gerekiyor. Bu alanda herkesten daha iyiler. Ayrıca robotların kullanılması iş gücü maliyetlerini azaltarak yeşil demir üretimini daha ekonomik hale getirecektir,” dedi. Öte yandan Avustralya’nın 600-700 milyon mt seviyesinde yer alan demir cevheri ihracatının yarattığı fırsatı kaçıramayacaklarını da sözlerine ekledi.

Son olarak, Fortescue’nun önümüzdeki yıl Christmas Creek’teki güneş çiftliklerinden elde ettiği yeşil hidrojeni kullanarak yıllık 2.000 mt yeşil demir üretimine başlayacağı da bildirdi.