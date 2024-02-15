IEEFA: DRI teknolojisi karbon yakalama teknolojisinin önüne geçiyor

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Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), Avustralya merkezli Rio Tinto, BHP ve BlueScope Steel’in Pilbara’dan çıkan demir cevherini doğrudan indirgenmiş demir (DRI) süreçlerine uygun hale getirmek üzere iş birliği yapmasının karbon yakalama kullanımı ve depolama teknolojisinin çeliğin karbondan arındırılmasında anlamlı bir rol oynamayacağını daha da netleştirdiğini belirtti.

DRI teknolojisi doğal gazdan yeşil hidrojene geçişe olanak tanıyarak sıfıra yakın emisyonlu çelik üretimi hedeflerine katkıda bulunuyor. Ancak SteelOrbis’in daha önce bildirdiği üzere doğrudan indirgenmiş demir-elektrik ark ocağı teknolojisi daha yüksek kaliteli demir cevheri gerektirdiğinden Brezilya merkezli Vale ile Avustralyalı Rio Tinto ve Fortescue yeşil hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretimine yönelik yüksek kaliteli demir cevheri arzını artırmaya odaklanıyor.

IEEFA’nın açıklamasına göre bugüne kadar ticari ölçekte düşük karbonlu çelik üretim kapasitesi kurmayı planlayan neredeyse tüm çelik şirketleri karbon yakalama kullanımı ve depolama teknolojisi yerine hidrojen bazlı veya hidrojene hazır DRI tesislerini tercih etti. Projelere bakıldığında, 2030 yılında DRI tesisleri yıllık 94 milyon mt üretim kapasitesine, yüksek fırın bazlı faaliyetlerde karbon yakalama kullanımı ve depolama teknolojisine dayalı üretim ise yalnızca yıllık 1 milyon mt’a ulaşacak. IEEFA çelik teknolojisi geçişinin bu erken aşamasında çelik üreticilerinin ve Avustralya merkezli BHP gibi demir cevheri madencilerinin karbon yakalama kullanımı ve depolama teknolojisinin çelik sektörünün karbondan arındırılmasında önemli bir rol oynayacağı fikrinden vazgeçme zamanının geldiğini belirtti.