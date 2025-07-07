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Avustralya zayıf çelik talebi sebebiyle 2025’e ilişkin demir cevheri fiyat tahminini düşürdü

Pazartesi, 07 Temmuz 2025 12:24:08 (GMT+3)   |   İstanbul

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik raporda demir cevheri ihracat geliri ve fiyat tahminleri aşağı yönlü revize edildi. Güncel tahminlere göre küresel çelik üretimindeki zayıflık ve fiyatlardaki düşüş sebebiyle Avustralya’nın demir cevheri ihracat geliri 2027 yılına kadar kademeli olarak azalacak.

Mali yıl Bir önceki tahmin Güncel tahmin Değişim
2024-25 117 milyar Avustralya doları 116 milyar Avustralya doları -1 milyar Avustralya doları
2025-26 113 milyar Avustralya doları 105 milyar Avustralya doları -8 milyar Avustralya doları
2026-27 103 milyar Avustralya doları 97 milyar Avustralya doları -6 milyar Avustralya doları

2025-26 mali yılına yönelik ihracat geliri tahmini, ihracat tonajlarının azalması, fiyatların gevşemesi ve kurun yükselmesi sebebiyle bir önceki rapora kıyasla düşüş gösterdi.

Bu yılın ikinci çeyreğinde demir cevheri fiyatları ortalama 93$/mt seviyesinde yer alırken, ABD’nin çelik ithalat vergilerini yürürlüğe koymasının ardından spot demir cevheri fiyatları Nisan başında 90$/mt seviyesine geriledi. Fiyatlar hafif toparlanma gösterse de Çin’in Mayıs ayında açıkladığı üretim kesintileri, küresel ticaretteki belirsizlikler ve arz baskısı nedeniyle zayıf seyrini sürdürdü. Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 83$/mt seviyesinde yer alması ve 2027 yılına kadar 74$/mt seviyesine düşmesi bekleniyor.

Demir cevheri talebinin ana göstergesi çelik üretimi

Demir cevheri talebinde önemli bir rol oynayan küresel çelik üretimi, Avrupa, Japonya, Güney Kore ve Rusya’da çelik talebinin zayıflaması ve üretimin azalması nedeniyle bu yılın ilk dört ayında yıllık %0,3 düşerek 624 milyon mt seviyesine geriledi. Ticaret engellerine ilişkin belirsizliklerin artması ve Çin’de açıklanan üretim kesintileri sebebiyle küresel çelik üretiminin bu yılın ikinci yarısında da zayıf seyredeceği ve yılın tamamında %0,2 düşeceği tahmin ediliyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Görüş 

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