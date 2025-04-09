Avustralya bu yıl demir cevheri fiyatlarının düşmesini bekliyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2025-26 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 117 milyar Avustralya dolarından 109 milyar Avustralya doları ve 2029-30 mali yılında da 81 milyar Avustralya doları seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.

2025-26 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, kurdaki düşüş ve fiyatlardaki artış doğrultusunda bir önceki raporda kaydedilen 96 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla yükseldi.

2024 yılında Avustralya’nın demir cevheri ihracatı yıllık %1,2 artışla 902 milyon mt seviyesinde yer aldı. Son 20 yılda yaşanan hızlı artışın ardından Avustralya’nın demir cevheri üretiminin, Fortescue’nun Iron Bridge, Mineral Resources’un Onslow ve BHP’nin South Flank projeleri dahil olmak üzere yeni kapasitelerin oluşturulmasıyla önümüzdeki üç yıl içerisinde zirveye ulaşması bekleniyor. Bu yılın başında spot demir cevheri fiyatları, 2024 yılının büyük bir kısmında düştükten sonra yatay seyre geçti. Demir cevheri fiyatları, son birkaç yıldır Çin’in yeni teşvik politikaları açıklayacağı yönündeki spekülasyonlar doğrultusunda dalgalı bir seyir izledi. Bununla birlikte küresel çelik üretim ve tedarik zincirinin karbonsuzlaştırılması da 2030 yılı ve sonrasında büyüme ve ticaret modellerini etkileyecek. Karbon salımı yüksek olan demir ve çelik üretimi küresel emisyonların %8’ini oluştururken, demir üretimi ise %90’ına denk geliyor. Yeşil geçiş, Avustralya’ya hem zorluk hem de fırsatlar sunuyor. Yeşil demir ve çelik üretimi arttıkça demir cevheri kullanımı yerini doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretimine uygun daha yüksek kalite cevhere ve konsantre demir cevherine bırakacak. Avustralya’nın demir cevheri kaynaklarının yaklaşık %40’ını manyetit cevheri oluşturuyor. Manyetit, yeşil demir teknolojilerinde daha kolay kullanılabiliyor. Ancak 2024 yılında Avustralya, demir cevheri üretiminin yaklaşık %95’ini hematit madenlerinden gerçekleştirdi. Bu durum göz önünde bulundurulduğunda elektrikli izabe fırını teknolojisi gibi yeşil demir üretim teknolojilerinde hematit kullanımına olanak tanıyacak süreçler üzerinde araştırmalar yapılıyor. Ayrıca demir cevheri rezervleri, altyapısı ve yenilenebilir enerji kaynakları, Avustralya’yı küresel piyasada artan yeşil demir ve çelik talebini rahatlıkla karşılayacak şekilde konumlandırıyor. Küresel yeşil demir talebinin 2050 yılına kadar 850 milyon mt’un üzerine çıkabileceği düşünülüyor.

Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 85$/mt, önümüzdeki yıl 79$/mt ve 2027 yılında 74$/mt seviyelerine gerilemesi bekleniyor.