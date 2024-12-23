Avustralya bu ve gelecek yıla yönelik demir cevheri fiyat tahminlerini değiştirmedi

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı tarafından yayımlanan çeyreklik rapora göre Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirinin 2024-25 mali yılında bir önceki mali yılda kaydedilen 138 milyar Avustralya dolarından 108 milyar Avustralya doları ve 2025-26 mali yılında da 96 milyar Avustralya doları seviyelerine gerileyeceği tahmin ediliyor. Söz konusu düşüşte fiyatların azalacağı yönündeki beklentiler rol oynuyor.

2024-25 mali yılına ilişkin ihracat geliri tahmini, kurdaki düşüş ve fiyatlardaki hafif artış doğrultusunda bir önceki raporda kaydedilen 107 milyar Avustralya doları tahminine kıyasla hafifçe yükseldi.

Demir cevheri fiyatları, Aralık çeyreğinde dalgalanmaya devam etti ve Ekim ayında Çin hükümetinin açıkladığı teşvik paketlerinin ardından yaklaşık %20 artarak yaklaşık 105$/mt seviyesinde yer aldı. Daha sonrasında fiyatlar, açıklanan teşvik paketlerinin etkisine yönelik temkinli beklentiler sebebiyle gevşedi. Kasım ayında duyurulan ilave teşvik paketlerine rağmen fiyatlar çok fazla değişmedi. Son bir yılda demir cevheri fiyatları, Çin’in teşvik paketlerine yönelik spekülasyonlar doğrultusunda artıp düştü. Benzer trendin en azından 2025’in başına kadar süreceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte arzın artması ve çelik talebinin azalması sebebiyle demir cevheri fiyat görünümü zayıf seyrediyor. Dünyanın en büyük iki demir cevheri üreticisi olan Avustralya ve Brezilya’nın 2026 yılına kadar ihracat hacmini yıllık %1,9 artırmaya devam etmesi öngörülüyor. Ayrıca Avustralyalı başlıca madencilerin yeni projelerinin yanı sıra Brezilyalı üreticiler Vale ve Companhia Siderurgica Nacional (CSN) de kapasite artışına gitmeyi planlıyor. Öte yandan Afrika’nın küresel arza katkı sağlayacağı belirtiliyor. Asya ve Orta Doğu’da çelik talebinde ve üretim kapasitesinde yaşanan yükseliş, demir cevheri talebinin artmasına yol açacak.

Rapora göre demir cevheri fiyatlarının bu yıl ortalama 92$/mt, önümüzdeki yıl 80$/mt ve 2026 yılında 76$/mt seviyelerine gerileyeceği yönündeki beklentiler aynı kaldı.