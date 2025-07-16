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BHP: Yeşil demir üretimi Avustralya için çok maliyetli

Çarşamba, 16 Temmuz 2025 14:17:05 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters’ın haberine göre Avustralyalı madenci BHP Group, Avustralya ve Çin’in küresel karbon emisyonlarının yaklaşık %10’unu oluşturan çelik tedarik zincirinin karbonsuzlaşmasına yönelik iş birliği için anlaşmaya varmasına rağmen ülkede yeşil demir sektörünün geliştirilmesinin çok maliyetli olacağı konusunda uyarıda bulundu.

BHP’nin sektörel bakış açısı

Avustralyalı ve Çinli sektör liderleri arasında düzenlenen toplantılarda konuşan BHP’nin Avustralya’daki operasyonlarından sorumlu başkanı Geraldine Slattery, politika desteğine rağmen Avustralya’da yeşil demir üretim maliyetlerinin Orta Doğu ve Çin’in iki katı olacağını ve müşterilerin de binlerce kilometre uzakta olduğunu belirtti. Slattery, mevcut koşullar altında Avustralya’da yeşil demir üretiminin ticari olarak halen mümkün olmadığını vurguladı.

Çelik tedarik zincirinde Avustralya’nın rolü

Avustralya, Çin’in demir cevheri ihtiyacının yaklaşık %60’ını karşılıyor. Ancak Avustralya’nın ihraç ettiği demir cevherinin, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak doğrudan çelik üretilemeyecek kadar düşük kalite olduğu belirtiliyor. Dolayısıyla düşük kalite demir cevherinin ilave bir işleme sürecinden geçmesi gerekiyor. Bu süreç kömür yerine yenilenebilir hidrojen veya biyokütle ile gerçekleştirildiğinde yeşil çelik üretiminde düşük karbonlu hammadde olarak kullanılan yeşil demir elde ediliyor. Bu teknolojilerin 2030 yılından önce yaygınlaşması beklenmiyor.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Görüş BHP 

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