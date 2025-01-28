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IEEFA: Avustralya demir cevheri ve kömür piyasaları 2025’te kalıcı olarak değişecek

Salı, 28 Ocak 2025 11:52:11 (GMT+3)   |   İstanbul

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsü (IEEFA), küresel talebin daha yüksek kaliteli, doğrudan indirgeme kalite demir cevherine doğru kaymasıyla ortaya çıkan çelik üretim teknolojisinin Avustralya çıkışlı demir cevheri ve metalurjik kömüre yönelik talebi azaltması nedeniyle Avustralya’nın demir cevheri ve kömür piyasalarının 2025 yılında kalıcı olarak değişeceğini ifade etti.

IEEFA, Avustralya’nın en büyük ihracat ürününün uzun vadeli geleceğinin, ülkenin düşük kaliteli cevheri doğrudan indirgenmiş demir bazlı çelik üretim süreçlerinde kullanılabilir hale getirme çabalarına bağlı olduğunu belirtti. Avustralya, doğrudan indirgeme kalite demir cevheri üretimini artırabilir ve Güney Avustralya, yüksek kaliteli demir cevherini ihracat için yeşil demire dönüştürebilir. Ancak Avustralya’nın demir cevheri ihracatının neredeyse tamamı doğrudan indirgeme kalitesinin oldukça altında.


Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avustralya Okyanusya Çelik Üretimi Görüş İth/ihr İstatistikleri 

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