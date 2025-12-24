Avustralya zayıf çelik talebi nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2027’ye kadar düşeceğini öngörüyor

Avustralya Sanayi, Bilim ve Kaynaklar Bakanlığı, çelik talebinin zayıf seyri ve demir cevheri arzındaki artış nedeniyle demir cevheri fiyatlarının 2027 yılının sonuna kadar kademeli olarak gerilemesini beklediğini açıkladı.

Bakanlığa göre spot demir cevheri fiyatları bu yılın Ağustos ayından bu yana 100$/mt seviyesinin biraz üzerinde yer almaya devam ediyor. Çin’de çelik üretiminin azalmasına rağmen Çinli alıcıların stok alımları artırması demir cevheri fiyatlarının nispeten yatay kalmasını sağladı. Öte yandan Avustralyalı madenci BHP ile China Mineral Resources Group (CMRG) arasında yaşanan fiyat anlaşmazlığı, Çinli çelik üreticilerinin BHP’den gelen bazı sevkiyatları reddetmesine yol açtı. Ayrıca Gine’deki Simandou madeninin yanı sıra Brezilya ve Avustralya’daki maden kapasite genişletme projelerine bağlı olarak arzda yaşanacak artışla küresel demir cevheri ticaretinin 2027 yılına kadar yıllık %1,5 yükselmesinin beklendiği bildirildi. Bu yılın Kasım ayında faaliyetlerine başlayan Simandou madeninin üretim kapasitesi yıllık 120 milyon mt seviyesinde yer alacak.

Bakanlığın fiyat tahminlerine göre 2024 yılında ortalama 93$/mt seviyesinde yer alan demir cevheri fiyatlarının 2025 yılında ortalama 87$/mt, 2026 yılında 85$/mt ve 2027 yılında 82$/mt seviyelerine gerilemesi öngörülüyor.

Küresel çelik üretimi demir cevheri talebini baskılıyor

Demir cevheri talebinin temel belirleyicisi olan küresel çelik üretimi, bu yılın ilk 10 ayında yıllık %1,9 düşüşle 1,52 milyar mt seviyesine geriledi. Bu düşüşte çoğunlukla Çin, AB, Japonya, Güney Kore ve Rusya’da üretimde yaşanan azalış rol oynadı. Bakanlık, küresel ekonomik büyüme ve inşaat faaliyetlerindeki yavaşlama, ticaret engellerinin sıkılaştırılması ve Çin’deki üretim kesintileri sebebiyle küresel çelik üretiminin 2025 yılında %2 azalmasını bekliyor.

Bakanlık ayrıca fiyatlardaki aşağı yönlü hareket, cevher kalitesinin düşmesi ve ABD doları/Avustralya doları kurundaki güçlenme nedeniyle Avustralya’nın demir cevheri ihracat gelirlerinin 2026-27 mali yılına kadar gerileyeceğini tahmin ediyor.