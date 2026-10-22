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CMRG, Rio Tinto ile yıllık demir cevheri tedarik anlaşmasına vardı

Perşembe, 22 Ekim 2026 12:30:24 (GMT+3)   |   İstanbul

Reuters'ın konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberine göre Çin'in devlet şirketi China Mineral Resources Group (CMRG), Avustralyalı madenci Rio Tinto ile yeni bir yıllık demir cevheri tedarik anlaşmasına vardı.

Çelik üreticilerinden tonaj verileri toplanacak

CMRG'nin 21 Ekim'de bazı Çinli çelik üreticilerini anlaşma hakkında sözlü olarak bilgilendirdiği ve üreticilerin ihtiyaç duyduğu alım miktarlarına ilişkin bilgileri 22 Ekim'den itibaren toplamayı planladığı belirtildi. Sözleşme kapsamındaki toplam tonaj henüz netlik kazanmazken, iki şirket de yorum taleplerine hemen yanıt vermedi.

Ağustos'ta tedarik görüşmeleri durdurulmuştu

SteelOrbis'in daha önce bildirdiği üzere CMRG, yıllık sözleşme görüşmelerinde pazarlık gücünü artırmak amacıyla Ağustos ayında bazı Çinli çelik üreticilerine Rio Tinto ile Eylül ve sonrası sevkiyatlara ilişkin görüşmeleri durdurma talimatı vermişti.

2022 yılında kurulan CMRG, zayıf iç talep ve düşük kâr marjlarıyla karşı karşıya kalan Çinli çelik üreticileri için demir cevheri alımlarını merkezileştirmeyi ve daha avantajlı tedarik koşulları sağlamayı hedefliyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Çin Güneydoğu Asya Madencilik Rio Tinto 
BoraKadıoğlu
Bora Kadıoğlu
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Boğaziçi Üniversitesi Çeviribilim Bölümü mezunuyum. SteelOrbis’te içerik uzmanı olarak üç yıldır demir çelik sektöründe çalışıyor; ağırlıklı olarak tesis yatırımları, teknolojik gelişmeler ve ithalat/ihracat istatistikleri üzerine içerik hazırlıyorum.

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