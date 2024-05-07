Avrupa Komisyonu US Steel-Nippon Steel birleşmesini onayladı

Avrupa Komisyonu, ABD’li çelik üreticisi United States Steel’in (US Steel), Japon çelik üreticisi Nippon Steel Corporation tarafından devralımına onay verdiğini duyurdu.
Komisyon, verilen teklif doğrultusunda şirketlerin pazardaki konumlarının sınırlı olduğunu göz önünde bulundurarak söz konusu devralımın, rekabet endişesi yaratmayacağı sonucuna varmasının ardından anlaşmayı onayladı ve anlaşmanın AB rekabet yönetmeliğine uygun olduğuna karar verdi.
SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere Nippon Steel, bağlı kuruluşu Nippon Steel North America aracılığıyla US Steel’i, 14,1 milyar $ nakit karşılığında satın almaya karar verdiğini açıklamıştı. Ancak Birleşik Çelik İşçileri sendikası, bu karara karşı çıkarak her iki şirketin de anlaşmaya yönelik sendika ile temasa geçmediğini ve Nippon Steel’in sendikanın iş sözleşmelerinin yükümlülüklerini kavrayamadığını söylemişti. Ayrıca ABD Başkanı Joe Biden da sendikayı destekleyerek US Steel’in ABD’li bir üretici tarafından alınması ve işletilmesi gerektiğini belirtmişti.