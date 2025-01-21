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Avrupa Komisyonu çelik ve kömür projelerine 175 milyon € bütçe ayırdı

Salı, 21 Ocak 2025 11:44:27 (GMT+3)   |   İstanbul

Avrupa Komisyonu, çelik ve kömür sektörlerindeki araştırmaları desteklemek amacıyla Kömür ve Çelik Araştırma Fonu’na (RFCS) bu yıl 175 milyon € bütçe ayırdığını duyurdu.

RFCS ile çelik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik çalışmalar ve döngüsel ekonomi uygulamalarının yanı sıra kömür sektörünün ve kömür üretimi yapılan bölgelerin adil dönüşümüne katkı sağlanması hedefleniyor.

Bu yılın Şubat ayında başlaması beklenen RFCS kapsamındaki 100 milyon € bütçeli çelik programının karbon yakalama ve depolama ile demir cevherinin indirgenmesi gibi temiz çelik üretim teknolojilerine yönelik pilot ve deneme projelerine odaklanacağı ifade edildi. Bununla birlikte 35 milyon € bütçeli kömür programının ise kapalı kömür madenlerinin yeniden kullanılmasına, enerji ve kritik hammaddelerin geri kazanımına ve metan emisyonlarının izlenmesine yönelik projeleri kapsayacağı dile getirildi.

Ayrıca hem kömür hem de çelik projelerine ev sahipliği yapacak 40 milyon € bütçeli ilave programın bu yılın Haziran ayında başlatılacağı da öğrenildi.

SteelOrbis’in daha önceden de bildirdiği üzere thyssenkrupp AT.PRO tec, karbonsuzlaşma projesi için RFCS’ten 1,8 milyon €’luk hibe aldığını duyurmuştu.


Etiketler: Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma 

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