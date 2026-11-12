İspanyol çelik üreticileri sektörün rekabet gücünü artırmaya yönelik 10 öneri sundu

İspanya Çelik Üreticileri Birliği (UNESID), yüksek enerji maliyetleri, adil olmayan ticaret uygulamaları ve sanayinin karbonsuzlaştırılmasıyla ilgili zorluklara çözüm getirmeyi ve yerel çelik sektörünün rekabet gücünü artırmayı amaçlayan 10 politika önerisi sundu.

29 Kasım tarihinde yapılması planlanan genel seçimler öncesinde İspanya'nın başlıca siyasi partilerine önerileri ileten birlik, yeni hükümete ekonomi, enerji ve iklim politikalarında sanayinin rekabet gücüne öncelik verme çağrısında bulundu. Küresel çelik kapasite fazlasının, yüksek enerji fiyatlarının, üçüncü ülkelerle olan rekabetin ve artan yasal gerekliliklerin sektörün rekabet gücünü tehdit etmeye devam ettiğini belirtti.

Enerji yoğun sektörler için elektrik maliyetlerinin 40 €/MWh'a düşürülmesi çağrısı

Çelik üreticileri için rekabetçi enerji maliyetlerinin sağlanmasının birliğin başlıca öncelikleri arasında yer aldığı ifade edildi. İspanya çelik sektörünün yıllık yaklaşık 10 TWh elektrik ve 10 TWh doğal gaz tükettiğine dikkat çekildi. Yüksek elektrik maliyetlerine çözüm olarak enerji yoğun sektörler için nihai elektrik fiyatlarını yaklaşık 40€/MWh seviyesine düşürecek yapısal önlemler alınması talep edildi. Önerilen önlemler arasında şebeke ücretleri ve vergilerin mevzuatın izin verdiği azami ölçüde kalıcı olarak azaltılması, elektrik tarifesi dönemleri ve sistem dengeleme maliyetlerinin gözden geçirilmesi ve dolaylı emisyon maliyetlerine yönelik tazminatın en üst düzeye çıkarılması yer aldı.

Ayrıca yoğun doğal gaz tüketen sanayi kuruluşlarına yönelik özel destek mekanizmaları ve enerji krizlerine karşı acil tedbirler talep edildi. Bununla birlikte birlik, yetersiz şebeke kapasitesinin sanayinin elektrifikasyonunu ve karbonsuzlaştırma yatırımlarını geciktirebileceği uyarısında bulunarak elektrik şebekelerine zamanında erişimin güvence altına alınması gerektiğini vurguladı.

ETS reformu ve SKDM kapsamında daha güçlü koruma isteniyor

Sanayinin karbonsuzlaştırılmasının teknolojik ve ekonomik açıdan uygulanabilir kalmasını sağlamak amacıyla AB Emisyon Ticaret Sistemi'nin (ETS) revize edilmesi de önerildi. Bu kapsamda UNESID, karbon kaçağı riskleri devam ettiği sürece yeterli miktarda ücretsiz emisyon tahsisatının sürdürülmesini, sanayi tesislerini dezavantajlı duruma düşüren koşulların kaldırmasını ve ETS gelirlerinin sanayi dönüşümüne aktarılmasına öncelik verilmesini talep etti. Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması'na (SKDM) ilişkin olarak birlik, mekanizmanın kapsamının mümkün olan en kısa sürede son kullanıcı sektörlerde üretilen çelik ürünlerini de içerecek şekilde genişletilmesi ve Avrupa'nın çelik ihracatını koruyacak etkili bir mekanizma oluşturulması gerektiğini dile getirdi.

Bununla birlikte ücretsiz emisyon tahsisatlarının kademeli olarak kaldırılmasına ilişkin takvimin, SKDM'nin karbon kaçağını önlemedeki etkinliği esas alınarak gözden geçirilmesi önerildi. Kamu alımları, kamu destek mekanizmaları ve özel sektör tüketimine yönelik düzenleyici ve mali teşvikler aracılığıyla düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebin artırılması da öncelikler arasında gösterildi.

Küresel çelik kapasite fazlasına karşı ticareti koruma önlemleri güçlendirilmeli

Küresel çelik kapasite fazlasının 640 milyon mt'u aştığına, aynı zamanda sübvansiyonlu ithalat ve piyasa bozucu uygulamaların Avrupalı üreticiler üzerinde baskı oluşturduğuna dikkat çekildi. Bu zorluklara karşı İspanya hükümetine AB'nin yeni çelik düzenlemesinin etkili bir şekilde uygulanmasını destekleme ve gelecekte yapılacak revizyonların düzenlemenin küresel kapasite fazlasıyla mücadele gücünü zayıflatmasını önleme çağrısında bulunuldu. Öneriler arasında düzenlemenin kapsamının 2027 yılında ağırlıklı olarak çelikten üretilen ürünleri de içerecek şekilde genişletilmesi, AB'nin ticareti koruma araçlarının güçlendirilmesi ve gümrük denetimleri ile piyasa gözetimine ayrılan kaynakların artırılması da yer aldı.

Yerel olarak üretilen çeliğe yönelik talebi güçlendirmek amacıyla kamu alımlarında, kamu kaynaklarıyla finanse edilen yatırımlarda ve stratejik sanayi değer zincirlerinde Avrupa menşeli ürünlere öncelik verilmesini sağlayacak etkin bir mekanizmanın uygulanması önerisi yapıldı. Kullanılan çeliğin en az %50'sinin Avrupa menşeli olması ve menşenin “eritilmiş ve dökülmüş” ilkesi kapsamında doğrulanması tavsiye edildi.

UNESID ayrıca farklı çelik üretim yöntemlerini dikkate alan, teknoloji açısından tarafsız düşük emisyon kriterlerinin uygulanmasını önerdi. Avrupa menşeli ürün tanımının üçüncü ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesinin, çalışma koşulları, çevrenin korunması, iklim politikası ve adil rekabet konularında Avrupa'dakine eş değer standartları karşılayan güvenilir ticaret ortaklarıyla sınırlı tutulması gerektiğini kaydetti.

İspanya çelik sektörü yıllık 9,3 milyon mt hurda işliyor

Hurdaya ve diğer stratejik hammaddelere rekabetçi koşullarda erişimin güvence altına alınması, düşük emisyonlu çelik üretiminin desteklenmesi açısından temel bir unsur olarak gösterildi. UNESID, İspanya çelik sektörünün yıllık yaklaşık 9,3 milyon mt hurdayı işleyerek yeni çeliğe dönüştürdüğünü, atıklarının ve yan ürünlerinin yaklaşık %80'ini geri kazandığını ve üretimde kullanılan suyun %90'ından fazlasını yeniden dolaşıma soktuğunu vurguladı. Ayrıca hurda arzını ve endüstriyel geri dönüşümü destekleyen, döngüsel ekonomi uygulamalarının önündeki gereksiz düzenleyici engelleri kaldıran Avrupa politikaları geliştirilmesini talep etti.

Yapılan öneriler arasında sanayi yatırımlarına yönelik izin süreçlerinin hızlandırılması, karbonsuzlaştırma yatırımları ve işletme maliyetleri için daha fazla mali destek sağlanması ve küçük ve orta ölçekli çelik şirketlerinin erişebileceği inovasyon programlarının güçlendirilmesi yer aldı. Diğer önceliklerin ise sanayide istihdam koşullarının iyileştirilmesi, iş gücü eğitiminin geliştirilmesi, yasal düzenlemelerde istikrarın sağlanması ve gümrük denetimleri ile AB'nin ticaret ve çevre düzenlemelerinin uygulanmasından sorumlu İspanyol makamları arasındaki koordinasyonun güçlendirilmesi olduğu bildirildi.