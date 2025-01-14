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Thyssenkrupp karbonsuzlaşma projesi için AB’den hibe aldı

Salı, 14 Ocak 2025 11:20:53 (GMT+3)   |   İstanbul

Thyssenkrupp Materials Services’in bağlı kuruluşu thyssenkrupp AT.PRO tec, İngiltere merkezli tesis ekipmanı tedarikçisi Primetals Technologies’in de ortak olduğu karbonsuzlaşma projesi için AB’den 1,8 milyon €’luk hibe aldığını duyurdu. Böylelikle projenin toplam değerinin 3,5 milyon € seviyesine çıktığı bildirildi.

Şirket, AB’nin Kömür ve Çelik Araştırma Fonu tarafından sağlanan hibeyi thyssenkrupp Steel Europe’un Almanya’daki büyük yüksek fırınlarından birinde başarıyla test edilen Sequence Impulse Process (SIP) teknolojisine dayalı hidrojen enjeksiyon yöntemi geliştirmek için kullanacak. Böylelikle hidrojen doğrudan yüksek fırın şaftından enjekte edilecek.

2028 yılında tamamlanacak projenin mevcut altyapıyı kullanarak yüksek fırınlardan kaynaklı karbon salımında %20’ye varan düşüş sağlama potansiyeli olduğu belirtiliyor.


Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ThyssenKrupp 

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