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Acerinox ve IGNIS İspanya'daki karbonsuzlaşma projelerine 40 milyon € yatırım yapacak

Cuma, 30 Ekim 2026 12:20:48 (GMT+3)   |   İstanbul

İspanyol paslanmaz çelik üreticisi Acerinox, enerji şirketi IGNIS ile İspanya'nın Cádiz kentindeki Campo de Gibraltar tesisinde buhar üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltmak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla iki karbonsuzlaşma projesi gerçekleştirmek üzere iş birliğine gittiğini duyurdu.

2028'in Aralık ayında faaliyete geçmesi planlanan projeler kapsamında endüstriyel ısı pompası ve gelişmiş termal enerji depolama sisteminin kurulacağı belirtildi. Söz konusu sistemlerin karbon emisyonlarını yıllık yaklaşık 18.500 mt veya %10 azaltmasının beklendiği aktarıldı.

Endüstriyel ısı pompası sıcak haddeleme faaliyetlerinden kaynaklanan atık ısıyı geri kazanacak

12 MW termal kapasiteli endüstriyel ısı pompasının tesisin sıcak haddehanesindeki fırından çıkan yanma gazlarındaki atık ısıyı geri kazanacağı ifade edildi. Geri kazanılan ısının üretim sürecindeki termal enerji ihtiyacını karşılamak için kullanılarak şirketin enerji verimliliğini artırma ve buhar üretiminden kaynaklanan emisyonları azaltma çalışmalarını destekleyeceği vurgulandı.

Öte yandan termal enerji depolama sisteminin kapasitesinin 120 MWh seviyesinde olacağı dile getirildi. Sistemin, elektrik fiyatlarının daha düşük olduğu dönemlerde elektrikli rezistanslarla ısı üretip depolayarak endüstriyel ısı pompasının geri kazandığı ısıya ilave olarak kullanılacağına dikkat çekildi. Termal enerji depolama sisteminin ayrıca ısı pompasının planlı duruşları sırasında yedek buhar kaynağı olarak kullanılacağı da paylaşıldı.

Ortaklık kapsamında IGNIS'in, söz konusu projelerin hayata geçirilmesi için gereken yaklaşık 40 milyon € tutarındaki başlangıç yatırımını karşılayacağı belirtildi. Projelerin ayrıca İspanya Ekolojik Dönüşüm ve Demografik Mücadele Bakanlığına bağlı Enerji Çeşitlendirme ve Tasarruf Enstitüsü aracılığıyla 19,3 milyon € hibe desteği almaya hak kazandığı ve söz konusu hibenin Avrupa Birliği'nin Avrupa Bölgesel Kalkınma Fonu tarafından ortaklaşa finanse edildiği dile getirildi.

Acerinox CEO'su Bernardo Velázquez, yatırımların şirketin Campo de Gibraltar tesisinde enerji verimliliğini artırma ve emisyonları azaltma çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti. Ayrıca projelerin Acerinox Europa'nın uzun vadeli endüstriyel iyileştirme planları kapsamında yer aldığını da ekledi.

Etiketler: İspanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma Yatırım Acerinox 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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