Avrupa Komisyonu, AB dışındaki ülkelerde ödenen karbon fiyatlarının Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında ithalatçıların yükümlülüklerinden düşülmesine ilişkin ayrıntılı kuralları açıkladı.

Söz konusu indirimlerle birlikte yetkilendirilmiş beyan sahiplerinin teslim etmek zorunda olduğu SKDM sertifikalarının sayısının azalacağı belirtildi. Özellikle Türkiye'nin Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) de Çin, Hindistan, Güney Kore, İngiltere ve diğer bazı ülkelerin sistemleriyle birlikte tanınan karbon fiyatlandırma mekanizmaları arasında yer aldı.

İndirimler telafiler düşüldükten sonra ödenen tutarları yansıtmalı

Kurallar kapsamında ithalatçıların, karbon vergileri, harçlar ve benzeri mali yükümlülüklerin yanı sıra zorunlu emisyon ticareti veya referans seviyeye dayalı kredilendirme sistemleri kapsamında ödenen tutarların SKDM yükümlülüklerinden düşürülmesini talep edebileceği ifade edildi. Bu indirimden yararlanılabilmesi için ilgili mekanizmaların üreticilere yasal ödeme yükümlülüğü getirmesi ve hem iç hem de dış piyasalara yönelik ürünleri kapsamasının gerektiği paylaşıldı. İndirim tutarının, ilgili üretim girdilerinden kaynaklanan emisyonlar dahil olmak üzere ithal ürünlerin gömülü emisyonları için ödenen karbon fiyatına karşılık gelmesinin gerektiği paylaşıldı. Efektif karbon fiyatı hesaplanırken ücretsiz tahsisatlar, muafiyetler, indirimli vergi oranları, geri ödemeler ve diğer telafilerin düşülmesinin gerektiği belirtildi. Gerçek gömülü emisyon verilerinin kullanılması durumunda ithalatçıların, bağımsız olarak sertifikalandırılmış karbon fiyatlarını veya Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan varsayılan karbon fiyatlarını esas alabileceğine dikkat çekildi.

Bununla birlikte gömülü emisyonların SKDM kapsamındaki varsayılan değerler kullanılarak hesaplanması halinde yalnızca komisyonun ilgili varsayılan karbon fiyatının kullanılabileceği paylaşıldı. Hesaplanan indirim tutarının, yıllık ortalama sertifika fiyatı üzerinden sertifika sayısına dönüştürülerek teslim edilmesi gereken toplam SKDM sertifikası sayısından düşüleceği vurgulandı. Yabancı para birimleriyle yapılan ödemelerin ise komisyonun yayımladığı yıllık döviz kurları kullanılarak avroya çevrilmesinin gerekeceği dile getirildi. Aynı zamanda Türkiye'nin ETS'si kapsamında ödenen karbon fiyatlarının, talep edilen tutarların ücretsiz tahsisatlar ve geçerli diğer telafiler düşüldükten sonra fiilen yapılan ödemeleri yansıtması koşuluyla SKDM yükümlülüklerinden düşülebileceği paylaşıldı.

İndirimler için bağımsız doğrulama yapılması gerekecek

AB dışındaki tesislerin, komisyonun elektronik şablonunu kullanarak karbon fiyatı raporları hazırlamasının ve emisyon doğrulama belgeleri, ödeme kayıtları, tahsisat işlemleri ve geri ödemeler veya telafilere ilişkin bilgiler dahil olmak üzere destekleyici kanıtlar sunmasının gerekeceği ifade edildi. Gerçek karbon fiyatlarını esas alan raporların, makul güvence sağlayacak şekilde bağımsız olarak doğrulanmasının gerekeceği vurgulandı. Doğrulamayı yapan kuruluşların ilgili akreditasyon ve bağımsızlık gerekliliklerini karşılaması ve beyan edilen karbon fiyatlarının ödenip ödenmediğini ve doğru hesaplanıp hesaplanmadığını değerlendirmesinin gerekeceği kaydedildi.

2026 ve 2027 raporlama dönemlerinde SKDM kapsamında emisyon doğrulaması için akredite edilmiş mevcut kuruluşların geçici olarak karbon fiyatı sertifikasyonu gerçekleştirebileceği vurgulandı. Gerekli özel akreditasyonu almamaları halinde geçici yetkinin 30 Eylül 2028 tarihinde sona ereceği bildirildi. 1 Şubat 2027 tarihinden itibaren sertifikasyon raporlarının SKDM kayıt sistemi üzerinden düzenlenmesinin gerekeceği belirtildi. Aynı zamanda bazı durumlarda ve fiyat sınırları çerçevesinde bazı karbon kredilerinin indirime esas karbon maliyetlerine dahil edilmesine izin verildiği belirtildi. Paris Anlaşması'nın 6. maddesi kapsamında düzenlenen uluslararası karbon kredilerinin, ilgili karbon fiyatlandırma mekanizması kapsamında bildirilen emisyonların %10'u ile sınırlı tutulacağı aktarıldı. Ayrıca Avrupa Komisyonunun kuralları en geç 2027 yılına kadar gözden geçirmesinin gerekeceği de bildirildi.