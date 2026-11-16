Avrupa Çelik Birliği (EUROFER), iklim hedeflerinin tek başına sanayinin karbonsuzlaştırılmasını sağlamak için yeterli olmayacağı uyarısında bulunarak küresel iklim eyleminin güçlendirilmesi, temiz elektrik için rekabetçi fiyatların sağlanması ve düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi artıracak tedbirler alınması çağrısında bulundu.

Antalya'da düzenlenen 31. Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nda (COP31) konuşan EUROFER Genel Direktörü Axel Eggert, büyük ekonomiler arasındaki iklim politikaları ve karbon maliyeti farklılıklarının Avrupalı çelik üreticilerinin rekabet gücünü tehdit etmeye devam ettiğini vurguladı. Sanayinin karbonsuzlaştırılması sürecinde üretimin çevre düzenlemelerinin daha esnek olduğu ülkelere kaymasını önlemek için büyük ekonomilerin iklim taahhütlerini güçlendirmesi ve karbon maliyetleri arasındaki farkı azaltması gerektiğini belirtti.

Avrupa'daki düşük emisyonlu çelik projeleri yıllık karbon emisyonlarını 80 milyon mt azaltabilir

Avrupa genelinde planlanan veya devam eden 60'tan fazla düşük emisyonlu çelik projesi olduğu ve gerekli yatırımların hayata geçirilmesi halinde bu projeler sayesinde 2030 yılına kadar yıllık karbon emisyonlarının yaklaşık 80 milyon mt azaltılabileceği ifade edildi. Bununla birlikte söz konusu dönüşüm için 2,12 milyon mt hidrojen üretimi için gereken elektrik dahil olmak üzere yıllık yaklaşık 165 TWh fosil kaynaklardan üretilmeyen elektriğe ihtiyaç duyulabileceği aktarıldı.

EUROFER, Avrupa'daki enerji yoğun sektörlerin halihazırda uluslararası piyasalardaki başlıca rakiplerinin ödediği fiyatların iki ila üç katına ulaşan elektrik fiyatlarıyla karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Bu nedenle rekabetçi fiyatlardan temiz elektriğe erişimin ve yeterli enerji altyapısının sağlanmasının sanayinin karbonsuzlaştırılması açısından ciddi önem taşıdığının altını çizdi.

SKDM kapsamında daha güçlü koruma ve ücretsiz ETS tahsisatlarının sürdürülmesi talep ediliyor

Birlik, AB ile diğer büyük ekonomiler arasındaki karbon maliyeti farklılıklarının küresel emisyonları azaltmak yerine sanayi üretiminin başka ülkelere kaymasına yol açabileceği konusunda uyardı. Bu riski gidermek amacıyla Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) kapsamında Avrupalı çelik üreticilerini ve son kullanıcı sektörleri kapsayan önlemlerin yanı sıra çelik ihracatına yönelik kalıcı bir çözüm dahil olmak üzere karbon kaçağına karşı etkili koruma sağlanmasını istedi.

Bununla birlikte AB'den SKDM'nin karbon kaçağına karşı etkili koruma sağladığı kanıtlanana kadar Emisyon Ticaret Sistemi (ETS) kapsamındaki ücretsiz emisyon tahsisatlarını sürdürmesi talep edildi. Uluslararası karbon piyasalarının da adil rekabeti zayıflatmadan doğrulanabilir emisyon azaltımları sağlaması gerektiği vurgulandı.

Düşük emisyonlu çelik talebini artıracak önlemler ve Avrupa menşeli çelik kriterleri öne çıkıyor

Kamu alımları, güvenilir ürün standartları ve daha düşük emisyonlu malzemelerin kullanımını teşvik eden mekanizmalar aracılığıyla düşük karbonlu çelik piyasalarının oluşturulması, EUROFER'in belirlediği diğer temel öncelikler arasında yer alıyor.

Ayrıca AB'nin önerdiği Sanayi Hızlandırıcı Yasa'nın, düşük emisyonlu çeliğe yönelik kamu desteği ile Avrupa'daki çelik üretiminin korunmasını sağlayacak hükümler içermesi talep edildi. Bu kapsamda AB'de eritilmiş ve dökülmüş çeliğin önerilen düzenleme çerçevesinde Avrupa menşeli olarak kabul edilmesi gerektiğinin altı çizildi. Eggert, iklim politikalarının çelik üretiminin Avrupa dışına taşınması yerine emisyon azaltımlarına, sanayi yatırımlarına ve istihdam fırsatlarına dönüşmesi gerektiğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı.