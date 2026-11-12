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Mercedes-Benz ve HyIron başarılı pilot projenin ardından hidrojen bazlı çelik üretiminde ilerleme kaydediyor

Perşembe, 12 Kasım 2026 14:11:30 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman otomotiv üreticisi Mercedes-Benz, Anglo American'ın Kumba Iron Ore biriminin de yer aldığı pilot projenin başarıyla tamamlanmasının ardından hidrojen ve toz cevher kullanılarak gerçekleştirilen çelik üretim sürecinin teknik açıdan doğrulanmasına yönelik çalışmaları ilerletmek amacıyla hidrojen bazlı demir üretim teknolojileri şirketi HyIron ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.

Yapılan açıklamaya göre pilot proje, enerji yoğun peletleme işlemine gerek kalmadan hidrojen kullanılarak toz cevherden doğrudan indirgenmiş demir üretiminin teknik olarak mümkün olduğunu gösterdi. Elde edilen malzeme daha sonra çelik üretiminde kullanılarak Mercedes-Benz EQS aracı için bir demonstrasyon parçasına dönüştürüldü.

Pilot projede hidrojen bazlı doğrudan indirgenmiş demir üretiminde düşük emisyon seviyelerine ulaşıldı

Proje kapsamında Anglo American'ın Kumba Iron Ore birimi tarafından işletilen, Güney Afrika'nın Northern Cape eyaletindeki Sishen madeninden temin edilen toz cevher, HyIron tarafından hidrojen ve şirkete ait döner fırın teknolojisi kullanılarak doğrudan indirgenmiş demire dönüştürüldü.

HyIron'a göre üretim sürecinde, üretilen her bir mt doğrudan indirgenmiş demir başına yalnızca 10 kg CO2 tutarında Kapsam 1 ve Kapsam 2 emisyonu ortaya çıkıyor. Bu durum, çelik üretimindeki emisyonların azaltılması açısından önemli bir potansiyele işaret ediyor.

Mercedes-Benz, toz cevherin halihazırda ağırlıklı olarak yüksek fırınlarda kullanıldığını, ancak doğrudan indirgenmiş demir üretiminde kullanılmasının daha düşük emisyonlu çelik üretimi için mevcut hammadde seçeneklerini genişletebileceğini belirtti.

Şirket ayrıca Sishen ve Kolomela demir cevheri madenlerinin, Sorumlu Madencilik Güvencesi Girişimi (IRMA) standardı kapsamında gerçekleştirilen bağımsız denetimlerin ardından IRMA75 performans seviyesine ulaştığını açıkladı. Bu seviye, madencilik faaliyetlerinin standart kapsamındaki 40 kritik gerekliliğin tamamını büyük ölçüde karşıladığını ve dört değerlendirme alanının her birinde kriterlerin en az %75'ini yerine getirdiğini gösteriyor.

Mercedes-Benz, söz konusu projenin hammadde çıkarımından nihai otomotiv parçalarına kadar uzanan çelik tedarik zincirindeki emisyonları azaltmaya yönelik çalışmalarının bir parçası olduğunu ifade etti.

Öte yandan şirket, 2019 seviyelerine kıyasla 2039 yılına kadar kendi üretim faaliyetlerinden kaynaklanan emisyonları %90 ve değer zincirinin ilgili aşamalarındaki toplam karbon emisyonlarını %70 azaltmak da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı karbonsuzlaştırma hedeflerini açıkladı. Mercedes-Benz ayrıca piyasa koşullarına bağlı olarak araçların kullanım aşamasındaki emisyonlarını %80 azaltmayı hedefliyor.

Etiketler: Demir Cevheri Hammaddeler Avrupa Birliği Çelik Üretimi Otomotiv Karbonsuzlaşma 
DamlaTükenmez
Damla Tükenmez
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

Kocaeli Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümünden mezunum. 2020 yılından bu yana demir çelik sektörüne ilişkin içerik üreticiliği yapıyorum. SteelOrbis bünyesinde başta AB ve İngiltere'nin vergi, mevzuat değişiklikleri ile kota kullanımlarının yanı sıra Türkiye çelik sektöründeki birliklerin açıklamaları ve görüşleri başta olmak üzere birçok konuda sektörel haberler yazıyorum.

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