ArcelorMittal'in XCarb çeliği Galvano Metaal'in ürün portföyüne eklendi

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, Hollandalı metal distribütörü Galvano Metaal'in geri dönüştürülmüş malzemeler ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen XCarb çeliğini sıcak haddelenmiş asitlenmiş sac ürün portföyüne eklediğini ve böylece üreticiler için daha düşük karbon emisyonlu çelik ürünlerinin erişilebilirliğini artırdığını açıkladı.

Açıklamaya göre söz konusu adım, Galvano Metaal'in müşterilerine geleneksel çeliğin kalitesini ve işlevselliğini korurken ürünlerinin karbon ayak izini azaltmalarına yardımcı olabilecek daha fazla çelik seçeneği sunmayı amaçlıyor.

Galvano Metaal düşük karbon emisyonlu çelik ürün yelpazesini genişletiyor

ArcelorMittal, XCarb çeliğinin üreticilerin ürünlerinin karbon ayak izini azaltmalarına olanak sağladığını belirtti.

Galvano Metaal Satın Alma Müdürü Sohail Rahimi, karbonsuzlaşmanın piyasada giderek daha fazla önem kazandığını ve şirketin müşterilerine XCarb dahil olmak üzere farklı çelik seçenekleri sunmayı hedeflediğini ifade etti. Öte yandan ArcelorMittal'in Galvano Metaal'den sorumlu Müşteri Yöneticisi Erwin De Proost, fiziksel olarak düşük karbon ayak izine sahip XCarb çeliğine yönelik talebin neredeyse tüm piyasa segmentlerinde arttığını belirtti. De Proost, geleneksel çeliğin geri dönüştürülmüş malzemeler ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilen XCarb çeliğiyle değiştirilmesinin, nihai mamullerin kalitesinden veya işlevselliğinden ödün vermeden karbon ayak izlerini önemli ölçüde azaltabileceğini ekledi.

Şirket ayrıca düşük karbon emisyonlu çelik kullanımının, tüketim malları ve inşaat sektörlerinde faaliyet gösterenler de dahil olmak üzere çelik işleyicileri, üreticiler ve nihai kullanıcıların tedarik zincirlerindeki Kapsam 3 emisyonlarının azaltılmasına katkı sağlayabileceğini vurguladı.

Ürünlerini yalnızca Avrupalı çelik üreticilerinden tedarik eden Galvano Metaal, kendi faaliyetlerinde de güneş enerjisi kullanımı, LED aydınlatma, atıkların ayrıştırılması, verimli taşımacılık planlaması ve büyük ölçüde hibrit veya elektrikli araçlardan oluşan araç filosu gibi sürdürülebilirlik önlemleri uyguluyor.

ArcelorMittal'e göre Galvano Metaal'in ürün portföyünün genişletilmesi, iki şirket arasındaki uzun yıllara dayanan ticari ilişkiye dayanırken distribütörün piyasa bilgisi ve müşteri ağını ArcelorMittal'in düşük karbon emisyonlu çelik üretimindeki uzmanlığıyla bir araya getiriyor.