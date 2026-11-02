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Thyssenkrupp Steel'in tkH2Steel karbonsuzlaşma projesinde hidrojene geçiş koşulları esnetildi

Pazartesi, 02 Kasım 2026 13:38:00 (GMT+3)   |   İstanbul

Alman çelik üreticisi thyssenkrupp Steel, Almanya'nın Duisburg kentindeki tkH2Steel karbonsuzlaşma projesine yönelik revize edilen finansman koşullarına ilişkin nihai onayı aldığını ve böylece planlanan doğrudan indirgeme tesisinde hidrojen kullanımını mevcut piyasa koşullarına göre ayarlayabileceğini duyurdu.

Şirkete göre Avrupa Komisyonu, önerilen değişikliklerin AB devlet yardımı düzenlemelerine uygun olduğunu daha önce teyit etmişti. Revize edilen finansman koşullarının kesinleşmesiyle doğal gaz bazlı çelik üretiminden hidrojen bazlı üretime geçiş daha esnek hale geldi.

Hidrojen piyasasının beklenenden yavaş gelişmesi finansman koşullarında değişikliği gerekli kıldı

Thyssenkrupp Steel, ilk finansman kararından bu yana ekonomik koşullarda yaşanan önemli değişiklikler, özellikle de hidrojen piyasasının beklenenden daha yavaş gelişmesi nedeniyle finansman koşullarında revizyonun gerekli olduğunu ifade etti. Hidrojen üretim kapasitesinin, taşıma altyapısının ve ithalat güzergâhlarının yetersiz kalmaya devam ettiğini, aynı zamanda yeşil hidrojen fiyatlarının başlangıçta öngörülen seviyelerin oldukça üzerinde bulunduğunu aktardı.

Revize edilen koşullar kapsamında thyssenkrupp Steel, doğrudan indirgeme tesisinde kullanılacak hidrojenin payını arza, ekonomik uygulanabilirliğe ve müşteri talebine bağlı olarak kademeli şekilde artırabileceğini dile getirdi. Tesisin doğal gaz ve hidrojenin ayrı ayrı veya birlikte kullanılmasına olanak tanıdığını, ayrıca yalnızca doğal gazın kullanılması durumunda dahi mevcut kömür bazlı yüksek fırın rotasına kıyasla karbon emisyonlarında %50'den fazla düşüş sağlayabileceğini vurguladı. Uzun vadede tamamen hidrojen bazlı üretime geçiş hedefinin ise değişmediğini kaydetti.

Uzun vadeli hidrojen temini için yeni ihale düzenlenecek

Finansman koşullarının revize edilmesinin ardından thyssenkrupp Steel, doğrudan indirgeme tesisine uzun vadeli hidrojen temini için yeni bir ihale hazırladığını ve ihale sürecinin kısa süre içerisinde başlamasının beklendiğini belirtti. Doğrudan indirgeme tesisi faaliyete geçtiğinde Avrupa'nın en büyük endüstriyel hidrojen tüketicilerinden biri haline gelmesini ve böylece uzun vadede hidrojene yönelik talep oluşturmasını öngördüğünün altını çizdi.

Duisburg tesisinde tkH2Steel projesinin inşası devam ederken, doğrudan indirgeme tesisi ve buna bağlı iki ergitme ünitesine yönelik çalışmaların ilerlediği aktarıldı. Planlanan tesisin doğrudan indirgenmiş demir (DRI) üretim kapasitesinin yıllık 2,5 milyon mt seviyesinde yer alacağına ve tamamen hidrojenle faaliyet gösterebileceğine dikkat çekildi. Projenin karbon emisyonlarında yıllık 3,5 milyon mt'a varan düşüş sağlayabileceği vurgulandı.

Etiketler: Almanya Avrupa Birliği Çelik Üretimi Karbonsuzlaşma ThyssenKrupp 
ElifKefeli
Elif Kefeli
Editör
Yazarın Tüm Yazıları

2017 yılında Yeditepe Üniversitesi Çeviribilim Bölümü'nden mezun oldum. 2021 yılından beri SteelOrbis bünyesinde içerik uzmanı olarak çalışıyorum. Özellikle karbonsuzlaşma, yeşil çelik, sürdürülebilirlik ve geri dönüşüm alanlarına odaklanarak demir-çelik sektörüne yönelik haberler ve sektörel içerikler hazırlıyorum.

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