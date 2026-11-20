Almanya federal hükümeti, demir yolu altyapısında düşük emisyonlu çelik kullanımından kaynaklanan ilave maliyetleri karşılamak amacıyla beş yıl boyunca toplam 125 milyon € kaynak ayırmayı planladığını duyurdu.

Federal Ulaştırma Bakanı Steffen Bilger, demir yolu altyapı işletmecisi DB InfraGO ile yapılacak performans anlaşmasının taslağını sundu. Taslakta finansmanın Almanya'nın altyapı ve iklim nötrlüğü için oluşturduğu özel fon aracılığıyla sağlanacağı belirtildi.

Almanya Çelik Federasyonu (WV Stahl), söz konusu girişimi hükümetin koalisyon anlaşmasında öngörülen düşük emisyonlu hammaddeler için öncü pazarlar oluşturma hedefi doğrultusunda atılan ilk somut adım olarak memnuniyetle karşıladı.

AB'nin sanayi politikaları Avrupa'da üretilen düşük emisyonlu çeliğe yönelik talebi desteklemeli

WV Stahl CEO'su Kerstin Maria Rippel, kamu alımlarında düşük emisyonlu çeliğin tercih edilmesinin, daha temiz üretim süreçleriyle elde edilen ürünlere talep yaratarak Alman çelik üreticilerinin karbonsuzlaşma yatırımlarının ekonomik açıdan sürdürülebilirliğini destekleyeceğini dile getirdi. Bu alımların Almanya'nın demir yolu altyapısının modernizasyonuna katkıda bulunacağını ve çevresel etkilerinin azaltılmasını da sağlayacağını vurguladı.

Ancak federasyon, söz konusu önlemin demir yolu hatlarıyla sınırlı kalmayıp düşük emisyonlu çelik kullanılarak demir yolu araçları ve lokomotiflerin üretilmesi dahil olmak üzere tüm demir yolu sektörünü kapsayacak şekilde genişletilmesini talep etti. Bununla birlikte AB'nin Otomotiv Paketi ve Sanayi Hızlandırıcı Yasa'sına ilişkin yaklaşan politika kararlarının önemine dikkat çekti. Söz konusu girişimlerin özellikle AB'de üretilen düşük emisyonlu hammaddeler için öncü pazarlar oluşturarak Avrupa sanayisinin yarattığı katma değeri, tedarik zincirlerinin dayanıklılığını ve iklimin korunmasını desteklemesi gerektiğini aktardı. Ayrıca iklim dostu çelik üretimine yönelik yatırımların ekonomik açıdan uygulanabilir kalması için söz konusu ürünlere yönelik güvenilir talebin büyük önem taşıdığını kaydetti.