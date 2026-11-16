Yunanistan merkezli çelik boru üreticisi Corinth Pipeworks, doğal gaz ve hidrojen taşımacılığında kullanılan boru hatlarının karbon ayak izini azaltmak amacıyla Avrupa'daki büyük ölçekli bir hat borusu projesinde kullanmak üzere ArcelorMittal'den 10.000 mt geri dönüştürülmüş ve yenilenebilir enerji kullanılarak üretilmiş XCarb® çeliği temin edeceğini duyurdu.

Söz konusu çeliğin, ilgili teknik şartnamelere ve yeterlilik gerekliliklerine tabi olarak doğal gaz ve hidrojen taşımacılığına yönelik hat borularının üretiminde kullanılacağı belirtildi.

XCarb® slablar en az %95 hurda ve yenilenebilir elektrik kullanılarak üretildi

Slabların, ArcelorMittal Industeel Belgium tesisinde elektrik ark ocağında en az %95 hurda ve tamamı yenilenebilir rüzgâr ve güneş kaynaklarından üretilen elektrik kullanılarak üretildiği ifade edildi. ArcelorMittal, söz konusu slabların karbon ayak izinin geleneksel yüksek fırın yöntemiyle üretilen slablarınkine kıyasla yaklaşık %75 daha düşük olduğunu vurguladı.

Slabların daha sonra ArcelorMittal'in Fransa'daki Fos-sur-Mer tesisinde işlenerek hat borusu üretimine uygun L485ME kalite sıcak haddelenmiş rulo saca dönüştürüldüğü aktarıldı. ArcelorMittal'in iki tesisi arasındaki taşımacılığın daha düşük emisyonlu yakıtlarla çalışan gemiler kullanılarak gerçekleştirildiği ve Yunanistan'daki Corinth Pipeworks'e teslimatların bu yılın Kasım ayında başlamasının planlandığı bildirildi.

Ön değerlendirmelere göre nihai rulo sacların karbon ayak izinin Corinth Pipeworks'e teslimat da dahil olmak üzere bir metrik ton çelik başına 0,75 mt CO₂ eş değerinin altında kalması bekleniyor. Tüm malzemelerin üretimi ve teslimatı tamamlandıktan sonra nihai yaşam döngüsü değerlendirmesinin gerçekleştirileceği dile getirildi.