Hindistan’ın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında %3 arttı

Cuma, 09 Ocak 2026 11:00:26 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan Çelik Bakanlığına bağlı Birleşik Tesisler Komitesi tarafından yayımlanan geçici verilere göre Aralık 2025’te ülkede ham çelik üretimi geçen yılın aynı ayına kıyasla %3,2 artışla 14,15 milyon mt seviyesinde yer aldı.

2026 mali yılının Nisan-Aralık döneminde ise ham çelik üretimi %10,8 artışla 123,87 milyon mt oldu.

Nihai mamul üretimi Aralık 2025’te %2 artışla 13,07 milyon mt, Nisan-Aralık döneminde %9,5 artışla 117,64 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

Öte yandan ülkede çelik tüketimi Aralık 2025’te %10,4 artışla 14,25 milyon mt olurken, Nisan-Aralık döneminde %6,8 artışla 119,3 milyon mt seviyesine ulaştı.

Son olarak, Aralık 2025’te Hindisan’ın nihai mamul ihracatı %38 artışla 616.000 mt, ithalatı %45,5 düşüşle 459.000 mt seviyesinde gerçekleşti.


