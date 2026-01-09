 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Tata...

Tata Steel, 2030 sonrası hammadde arz riskini azaltmak için Kanada’daki varlıklarından demir cevheri tedarik ediyor

Cuma, 09 Ocak 2026 11:33:13 (GMT+3)   |   Kalküta

Hindistan merkezli Tata Steel, ülkedeki demir cevheri madenlerine ait ruhsatların 2030 yılında sona ermesinin ardından yenilenmemesi olasılığında ortaya çıkabilecek risklere karşı bir önlem olarak Kanada’daki varlıklarından ilk kez demir cevheri ithalatına yönelik deneme süreci başlattı. Söz konusu adım potansiyel arz sorunlarına karşı bir güvence olarak değerlendiriliyor.

Şirket, Kanada’daki bağlı ortaklığı Tata Steel Minerals Canada (TSMC) üzerinden kendisine önemli miktarda demir cevheri rezerve etti ve bu tonajın Hindistan’daki tesislere sevk edilmesi planlanıyor. 

Yüksek tenörlü Kanada cevheri olası arz açığına karşı sigorta niteliğinde

Şirketten bir yetkili, Tata Steel yönetiminin bahsi geçen arz sıkıntılarına karşı hazırlıklı olmak amacıyla yaklaşık %64 tenörlü Kanada çıkışlı demir cevherinin Hindistan’a sevk edilmesine karar verdiğini belirtti. 

Halihazırda Tata Steel, Hindistan’ın doğusunda bulunan altı madeni aracılığıyla demir cevheri ihtiyacının tamamını kendi kaynaklarından karşılıyor. Kanada’dan yapılan alımların yerel üretimin yerine geçmekten ziyade stratejik bir alternatif ve güvence olarak değerlendirildiği vurgulanıyor.

Öte yandan Tata Steel, uzun vadeli hammadde güvenliğini güçlendirmek amacıyla Odisha eyaletindeki Gandhalpada ve Kalamang başta olmak üzere demir cevheri madenlerinde kapasite artırımı çalışmalarına devam ediyor. Bu yatırımların gelecekteki arz risklerini kısmen dengelemesi bekleniyor.

Yükselen üretim hedefleri cevher ihtiyacını da artırıyor

Sektör kaynaklarına göre Tata Steel, Hindistan’daki bağlı madenlerinde yıllık yaklaşık 40 milyon mt demir cevheri üretirken, Kanada’daki varlıklarının yıllık üretimi yaklaşık 3 milyon mt seviyesinde bulunuyor.

Şirketin çelik üretim kapasitesini artırmaya yönelik planları doğrultusunda, toplam demir cevheri ihtiyacının 2031 yılı itibarıyla yaklaşık 47 milyon mt’a ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu tablo, Tata Steel’in tedarik kaynaklarını çeşitlendirmeye yönelik attığı adımların stratejik önemini ortaya koyuyor.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Hindistan Hint Yarımadası Tata Steel 

Benzer Haber ve Analizler

Hindistan’ın ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayında %3 arttı

09 Oca | Çelik Haberler

Ukraynalı Zaporizhstal’in ham çelik üretimi 2025 yılında %11,1 yükseldi

06 Oca | Çelik Haberler

JISF: ABD’nin vergi politikası Japonya çelik sektörünü baskı altına alıyor

02 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: 2025’in Ocak-Kasım döneminde çelik ithalatındaki artışta Çin ve Rusya etkili oldu

02 Oca | Çelik Haberler

TÇÜD: Küresel ham çelik üretiminde kırılmalar artıyor

25 Ara | Çelik Haberler

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında hafifçe arttı

25 Ara | Çelik Haberler

Çin’de CISA üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Aralık ayının ortasında %1,3 düştü, stoklar yükseldi

25 Ara | Çelik Haberler

Türkiye’nin ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %9,9 arttı

24 Ara | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebi 2026’nın ilk çeyreğinde %1,6 gerileyebilir

24 Ara | Çelik Haberler

Dünya ham çelik üretimi 2025’in Kasım ayında %4,6 düşüş kaydetti

23 Ara | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis