Arjantin’in ham çelik üretimi Şubat ayında düştü

Cuma, 25 Mart 2022 09:05:04 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Camara Argentina del Acero tarafından yapılan açıklamaya göre, ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Şubat ayında aylık %9,9 ve yıllık %3,6 düşüşle 318.900 mt seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu ayda, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %2,2 ve yıllık %1,7 düşüşle 354.500 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise aylık %18,7 ve yıllık %22,2 düşüşle 95.500 mt seviyesinde yer aldı.

Bu yılın Ocak-Şubat döneminde, ham çelik üretimi yıllık %4,1 düşüşle 672.700 mt seviyesine geriledi.

Aynı dönemde, sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %7,1 düşerek 716.900 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi ise yıllık %18,7 düşüşle 212.900 mt seviyesinde yer aldı.