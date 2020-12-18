Arjantin’in ham çelik üretimi Kasım ayında arttı

Cuma, 18 Aralık 2020 10:07:45 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin’in ham çelik üretimi bu yıl Kasım ayında yıllık %9,3 ve aylık %2,3 artışla 390.800 mt seviyesinde kaydedildi.

Arjantin Çelik Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Kasım ayında ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %0,1 düşüş fakat yıllık %16,8 artış göstererek 392.000 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %3 düşüş fakat yıllık %36,8 artışla 136.400 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Kasım döneminde, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %24,4 düşerek 3,26 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %22,7 düşüşle 3,06 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %0,8 artışla 1,06 milyon mt oldu.