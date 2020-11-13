Arjantin’in ham çelik üretimi Ekim ayında hafifçe arttı

Cuma, 13 Kasım 2020 10:30:24 (GMT+3) | Sao Paulo

Arjantin’in ham çelik üretimi bu yıl Ekim ayında yıllık %0,1 ve aylık %6,9 artışla 382.200 mt seviyesinde kaydedildi.

Arjantin Çelik Odası tarafından yapılan açıklamaya göre, Ekim ayında ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %21,4 artış ve yıllık %1,7 düşüş göstererek 392.500 mt olurken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi aylık %24,3 ve yıllık %25,4 artışla 140.700 mt seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Ekim döneminde, ülkenin ham çelik üretimi yıllık %27,5 düşerek 2,87 milyon mt seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde, ülkenin sıcak haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %26,4 düşüşle 2,67 milyon mt seviyesinde kaydedilirken, soğuk haddelenmiş nihai mamul üretimi yıllık %2,9 düşüşle 931.000 mt oldu.