Arjantin’in ham çelik üretimi Aralık’ta aylık bazda düşmeye devam etti

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre, ülkenin ham çelik üretimi geçtiğimiz yılın Aralık ayında, Kasım ayında kaydedilen 338.500 mt seviyesine kıyasla 256.300 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %16,9 düşüşle 144.600 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %2,9 düşüşle 89.900 mt ve uzun mamul üretimi aylık %47,5 düşüşle 83.100 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %24,3 düşerken, sıcak rulo sac üretimi %21,8, soğuk rulo sac üretimi de %30,2 artış gösterdi. Uzun mamul üretimi ise %42 geriledi.

Acero Argentina, ülkenin en büyük çelik tüketicilerinden biri olan kamu inşaatı sektörünün Aralık ayındaki performansının aylık %12 gerileme kaydettiğini, 2024’ün tamamında ise %24 performans düşüklüğü görüldüğü belirtti.

Otomotiv sektörü üretimi aylık %28 düşüş ve yıllık %4 artış gösterirken, yılın ilk on ayında %17 geriledi.

Makine ve tarım ekipmanları sektörü küresel fiyatlardaki dengesizlik ve makine finansmanını sağlayacak faiz oranlarına bağlı olarak belirsizlik yaşıyor.