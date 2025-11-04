 |  Giriş 
Ücretsiz Deneyin
< Güncel Çelik Haberleri
Anasayfa > Çelik Haberleri > Güncel Çelik Haberleri > Arjantin’in...

Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında geriledi

Salı, 04 Kasım 2025 09:58:10 (GMT+3)   |   Sao Paulo

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 370.300 mt seviyesine kıyasla 356.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %11,2 artışla 202.100 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %6,1 artışla 106.400 mt ve uzun mamul üretimi aylık %9,8 düşüşle 111.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %3,8 düşüş, sıcak rulo sac üretimi %13,8 artış, soğuk rulo sac üretimi %4,6 artış ve uzun mamul üretimi %21 düşüş gösterdi.

Birliğin verilerine göre bahsi geçen ayda çimento alımları %3,7 toparlansa da kamu inşaatı sektöründe faaliyetler ivme kaybetmeye devam ediyor.

Otomotiv sektöründe üretim ise Eylül ayında aylık %5,8 artış kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5 düşüş kaydetti.


Etiketler: Ham Çelik Hammaddeler Arjantin Güney Amerika Çelik Üretimi 

Benzer Haber ve Analizler

TÇÜD: Kapasite kullanımının artması ve rekabet gücünün korunması mevcut konjonktürde önem taşıyor

03 Kas | Çelik Haberler

POSCO’nun net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde arttı

30 Eki | Çelik Haberler

Almanya’nın ham çelik üretimi 2025’in Ocak-Eylül döneminde %10,7 azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

MMK’nın çelik üretimi ve satışları 2025’in üçüncü çeyreğinde azaldı

24 Eki | Çelik Haberler

Çinli çelik üreticilerinin günlük ham çelik üretimi 2025 yılı Ekim ortasında %0,9 azaldı, stoklar %4,4 arttı

24 Eki | Çelik Haberler

Çin’de yerel inşaat demiri fiyatları 2025 yılının Ekim ortasında %2,3 düştü

24 Eki | Çelik Haberler

Japonya’nın ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında %3,7 geriledi

23 Eki | Çelik Haberler

SSAB Oxelösund projesinin üretime başlama tarihini erteledi, net kârı 2025’in üçüncü çeyreğinde artış kaydetti

23 Eki | Çelik Haberler

Japonya’da çelik talebinin 2025’in son çeyreğinde %3,5 gerilemesi bekleniyor

21 Eki | Çelik Haberler

Çin’in ham çelik üretimi 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde %2,9 düştü

20 Eki | Çelik Haberler





iLab Ventures
Kariyer.net  -  Sigortam.net  -  Arabam.com  -  Cimri  -  Emlakjet  -  Endeksa  -  HangiKredi  -  Neredekal.com  -  Chemorbis