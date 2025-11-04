Arjantin’in ham çelik üretimi 2025’in Eylül ayında geriledi

Arjantin Çelik Birliği Acero Argentino tarafından yayımlanan verilere göre ülkenin ham çelik üretimi bu yılın Eylül ayında, Ağustos ayında kaydedilen 370.300 mt seviyesine kıyasla 356.700 mt seviyesinde yer aldı.

Söz konusu ayda sıcak rulo sac üretimi aylık %11,2 artışla 202.100 mt, soğuk rulo sac üretimi aylık %6,1 artışla 106.400 mt ve uzun mamul üretimi aylık %9,8 düşüşle 111.700 mt seviyelerinde kaydedildi.

Yıllık bazda ise ham çelik üretimi %3,8 düşüş, sıcak rulo sac üretimi %13,8 artış, soğuk rulo sac üretimi %4,6 artış ve uzun mamul üretimi %21 düşüş gösterdi.

Birliğin verilerine göre bahsi geçen ayda çimento alımları %3,7 toparlansa da kamu inşaatı sektöründe faaliyetler ivme kaybetmeye devam ediyor.

Otomotiv sektöründe üretim ise Eylül ayında aylık %5,8 artış kaydederken, geçtiğimiz yılın aynı ayına kıyasla %5 düşüş kaydetti.