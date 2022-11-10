ArcelorMittal’in satış gelirleri düşük fiyatlar ve sevkiyatlar nedeniyle üçüncü çeyrekte azaldı

Perşembe, 10 Kasım 2022 15:08:40 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğine ve ilk dokuz ayına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 4,62 milyar $ net kâra kıyasla 933 milyon $ net kâr elde etti. Söz konusu dönemde şirketin satış gelirleri ise azalan satış fiyatları ve sevkiyat tonajları nedeniyle yıllık %6,1 düşüşle 18,97 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 6,05 milyar $’a kıyasla 2,66 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Bu yılın Ocak-Eylül döneminde şirketin net kârı yıllık %17,1 düşüşle 9,04 milyar $ olurken, satış gelirleri yıllık %12,8 artışla 62,95 milyar $ seviyesinde yer aldı. Şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimizi yılın ilk dokuz ayında kaydedilen 14,35 milyar $’a kıyasla 12,9 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Yılın ilk dokuz ayında ArcelorMittal’in ham çelik üretimi Avrupa’daki yüksek fırın duruşları nedeniyle yıllık %12,9 düşüşle 45,8 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %7,7 düşüşle 34,6 milyon mt seviyesinde yer aldı. Söz konusu dönemde şirketin toplam çelik sevkiyatı zayıf talep nedeniyle yıllık %8,2 düşüşle 43,3 milyon mt oldu.

Yılın ilk dokuz ayında Avrupa segmentinin ham çelik üretimi düşük talep ve yüksek enerji fiyatlarından dolayı kısıtlanan üretim nedeniyle yıllık %11,4 düşüşle 24,95 milyon mt seviyesinde kaydedildi.

ArcelorMittal talep koşullarının iyileşmesini beklerken, çelik sektörüne yönelik kısa vadeli görünümün belirsizliğini sürdürdüğünü belirtti.