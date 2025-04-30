ArcelorMittal ilk çeyrek için mali sonuçlarını açıkladı, demir cevheri sevkiyatları güçlü seyrediyor

Lüksemburg merkezli çelik üreticisi ArcelorMittal, 2025’in birinci çeyreğine ilişkin mali ve operasyonel sonuçlarını açıkladı.

Söz konusu çeyrekte şirket, geçtiğimiz yılın dördüncü çeyreğinde kaydedilen 390 milyon $ net zarara ve 2024 yılının birinci çeyreğinde kaydedilen 938 milyon $ net kâra kıyasla 805 milyon $ net kâr elde etti. Satış geliri ise çeyreklik bazda %0,6 artışla ve yıllık %9,1 düşüşle 14,79 milyar $ seviyesinde yer aldı. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü çeyreklik bazda %4,5 ve yıllık %19,2 düşüşle 1,58 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Birinci çeyrekte ArcelorMittal ’in ham çelik üretimi çeyreklik bazda %5,7 ve yıllık %2,8 artışla 14,8 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi bir önceki çeyreğe kıyasla %6,3 düşüş ve yıllık %15,7 artışla 11,8 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Liberya birimi hem üretim ve hem de sevkiyatlarda rekor kırarak ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla %5,3 ve yıllık %26,9 artışla 8 milyon mt demir cevheri sevkiyatı gerçekleştirdi. Ayrıca şirketin toplam çelik sevkiyatı çeyreklik ve yıllık bazda %0,7 artışla 13,6 milyon mt’a yükseldi.

ArcelorMittal CEO’su Aditya Mittal, “Önümüzdeki kısa vadeli dönem için önlem almak gerekiyor. Küresel piyasayı etkisi altına alan belirsizlik ticarete olan güveni sarsıp kısa sürede çözülmediği takdirde ekonomiyi daha da kötüleştirebilir. Ancak dünya çapında yerel imalat sektörlerine gösterilen destek memnuniyet verici. ABD’de 232. Madde vergileri yüksek fiyatları ve kâr marjlarını desteklerken, Avrupa’nın tasarladığı Çelik Eylem Planı, bölgenin çelik gibi önemli sektörleri adaletsiz rekabetten koruması gerektiğine yönelik bir işaret. Avrupa’da çelik üretiminin rekabetçiliğini yeniden tahsis etmesi ve geleceğe yatırım yapmaya devam etmesi için bu planın derhal uygulanması gerekiyor,” ifadelerini kullandı.

Şirket, satışlarının yalnızca küçük bir kısmını ihracat oluşturduğu için iç piyasaların ihtiyaçlarına odaklanmaya devam edecek.