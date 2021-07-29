ArcelorMittal ilk yarıda net kâr elde ederek 2008’den bu yana en güçlü yarıyıl performansını gösterdi

Perşembe, 29 Temmuz 2021 11:31:39 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal, bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,68 milyar $ net zarara kıyasla 6,29 milyar $ net kâr açıkladı. İlk yarıda, şirketin satış gelirleri ise yıllık %37,6 artışla 35,54 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 1,67 milyar $’a kıyasla 8,29 milyar $ seviyesinde kaydedildi. Şirketin ilk yarıdaki net kârı ve AVFÖK’ü 2008 yılından bu yana şirketin en güçlü yarıyıl performansını gösterdi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %0,3 düşüşle 35,4 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %12,1 düşüşle 24,5 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %4,9 düşüşle 32,6 milyon mt oldu.

Yılın ilk yarısında Avrupa segmentinin ham çelik üretimi yıllık %12,4 artışla 19,1 milyon mt oldu.

Şirket ayrıca ikinci İklim Raporunu yayımladı. Buna göre şirket, 2030 yılına kadar karbon salımını %25 azaltmayı hedefliyor.

ArcelorMittal ikinci yarıda talep görünümünün daha da iyileşmesini beklediğini ve bu nedenle yıl için çelik tüketimi tahminlerini yükselttiğini belirtti. ArcelorMittal, 2021 yılında küresel görünür çelik tüketiminin daha önceki tahmini %4,5-5,5 artışa kıyasla %7,5 ile %8,5 arasında artmasını bekliyor.