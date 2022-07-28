ArcelorMittal’in net kârı ve satış gelirleri ilk yarıda artış gösterdi

Perşembe, 28 Temmuz 2022 15:18:15 (GMT+3) | İstanbul

Lüksemburg merkezli dünyanın en büyük çelik üreticisi ArcelorMittal bu yılın ilk yarısına ilişkin mali sonuçlarını açıkladı.

ArcelorMittal bu yılın ilk yarısında, geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 6,29 milyar $ net kâra kıyasla 8,04 milyar $ net kâr açıkladı. İlk yarıda şirketin satış gelirleri ise yıllık %23,7 artışla 43,97 milyar $ oldu. Aynı dönemde şirketin AVFÖK’ü ise geçtiğimiz yılın aynı döneminde kaydedilen 8,29 milyar $’a kıyasla 10,24 milyar $ seviyesinde kaydedildi.

Söz konusu dönemde ArcelorMittal’in ham çelik üretimi yıllık %12,7 düşüşle 30,9 milyon mt olurken, demir cevheri üretimi %2 düşüşle 24 milyon mt seviyesinde kaydedildi. Bu yılın ilk yarısında şirketin toplam çelik sevkiyatı yıllık %8,8 düşüşle 29,7 milyon mt oldu.

Yılın ilk yarısında Avrupa segmentinin ham çelik üretimi yıllık %11,5 düşüşle 16,1 milyon mt oldu.

Şirket Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın küresel büyümeyi etkilediğini ve talebin zayıflamasına neden olan enflasyonist baskıyı artırdığını belirtti. Ancak çelik talebine yönelik uzun vadeli görünüm enerji geçişi ve gelişmekte olan ekonomilerin büyümeye devam etmesiyle desteklenerek olumlu olmaya devam ediyor.